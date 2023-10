Najnowszy ranking ATP. Spory awans Huberta Hurkacza

Jak co poniedziałek ATP zaktualizowało swój ranking, a na jego czele niezmiennie jest Novak Djoković. Serb zgromadził 11045 pkt i ma obecnie aż 2240 pkt przewagi nad drugim Carlosem Alcarazem. Na najniższym stopniu podium uplasował się Daniił Miedwiediew (7355).

Najnowszy Ranking ATP na 16.10.2023 r.

W pierwszej dziesiątce rankingu ATP doszło do wielu zmian. Choć swoją pozycję utrzymał czwarty Jannik Sinner, to nie udało się to Stefanosowi Tsitsipasowi i Holgerowi Rune, którzy spadli o jedną pozycję po awansie Andrieja Rublowa na piątą pozycję. Z kolei i jedną lokatę do góry awansowali Casper Ruud (na ósme miejsce) i Alexander Zverev (na dziewiąte miejsce). Z kolei o dwie pozycje spadł Taylor Fritz, który zamyka pierwszą dziesiątkę.

W najnowszym zestawieniu najlepszych tenisistów świata Hubert Hurkacz uplasował się na 11. pozycji. Polak awansował aż o sześć pozycji w porównaniu do zeszłego tygodnia. Polak zyskał aż 910 punktów po triumfie w ATP Szanghaj.

Polak traci do dziesiątego Amerykanina tylko 510 „oczek” i w tym sezonie jeszcze będzie miał okazję, by zaatakować TOP 10. Przed Polakiem jeszcze co najmniej trzy turnieje. W nadchodzącym tygodniu wrocławianin weźmie udział w dwóch zmaganiach rangi 500 – w Tokio, a następnie w Bazylei. Trzeci turniej zaplanowano w Paryżu. Dobra postawa w tych turniejach, może pozwoli „Hubiemu” awansować do ATP Finals.

Ranking ATP po ATP Szanghaj Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Novak Djoković

Serbia 11045 2. Carlos Alcaraz Hiszpania

8805 3. Daniił Miedwiediew Rosja 7355

4. Jannik Sinner

Włochy 5000 5. Andriej Rublow Rosja 4765 6. Holger Rune

Dania 4605 7. Stefanos Tsitsipas

Grecja 4360 8. Casper Ruud Norwegia 3685 9. Alexander Zverev Niemcy 3460 10. Taylor Fritz

Stany Zjednoczone 3410 11. Hubert Hurkacz Polska 2900

