Hubert Hurkacz w Top 10 najlepiej zarabiających tenisistów 2023 roku. Te kwoty robią wrażenie

Zwycięstwo Huberta Hurkacza w turnieju ATP 1000 w Szanghaju było drugim w jego karierze w turnieju tej rangi. W 2021 roku wygrał ATP Tour Masters 1000 w Miami. Dzięki temu triumfowi w Szanghaju wrocławianin zarobił majątek. Po pokonaniu Andrieja Rublowa jego konto zasiliło 1 mln 262 tys. 220 dolarów, czyli ponad 5 mln 400 tys. zł.

Hubert Hurkacz znalazł się w doborowym gronie

To zdecydowanie największy zarobek w jego karierze za turniejowe zwycięstwo. Dzięki niemu wrocławianin wskoczył do pierwszej dziesiątki najlepiej zarabiających tenisistów ATP w 2023 roku. Jak wyliczył serwis „tennis365.com” tylko w tym sezonie Polak zarobił kwotę rzędu 3 mln 348 tys. 781 dolarów (98,249 dolarów z debla), czyli ponad 14 mln złotych. Poza Szanghajem „Hubi” święcił triumfy w lutym na turnieju ATP 250 w Marsylii i dotarł do półfinału Cincinnati Masters.

Na dziesiątym miejscu plasuje się Holger Rune, który dotychczas zarobił 191 tys. 112 dolarów (około 800 tys. zł) mniej od Polaka. Do ósmego Taylora Fritza wrocławianin traci 22 tys. 77 dolarów (niecałe 100 tys. zł). Tak wygląda pełne zestawienie:

10. Holger Rune – 3 mln 157 tys. 669 dolarów (22 tys. 511 dolarów z debla)

9. Hubert Hurkacz – 3 mln 348 tys.781 dolarów (98 tys. 249 dol z debla)

8. Taylor Fritz – 3 mln 370 tys. 858 dolarów (86 tys. 638 dol z debla)

7. Alexander Zverev – 3 mln 645 tys. 582 dolarów (97 tys. 001 dol z debla)

6. Stefanos Tsitsipas – 4 mln 138 tys. 173 dolarów (102 tys. 230 dol z debla)

5. Andrey Rublev – 4 mln 731 tys. 576 dolarów (338 tys. 238 dol z debla)

4. Jannik Sinner – 5 mln 189 tys. 328 dolarów (51 tys. 013 dol z debla)

3. Daniil Medvedev – 7 mln 833 tys. 244 dolarów

2. Carlos Alcaraz – 9 mln 603 tys. 879 dolarów

1. Novak Djokovic – 10 mln 590 tys. 175 dolarów (8 tys. 510 dol z debla)

Czytaj też:

Hubert Hurkacz wraca na kort. Uwaga na godzinę spotkania z Zhizhenem ZhangiemCzytaj też:

Hubert Hurkacz zachował się w tej sytuacji wzorowo. Tajemnica ujrzała światło dzienne