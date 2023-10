Igrzyska olimpijskie bez Igi Świątek? Kapitan kadry tenisa tłumaczy

Kolejny sezon kobiecego tenisa powoli dobiega końca. Zostanie on zwieńczony WTA Finals, który rozpocznie się już 29 października w meksykańskim Cancun. W tym turnieju weźmie udział Iga Świątek, wciąż walcząca o powrót na szczyt rankingu WTA.

Iga Świątek opuści Billie Jean King Cup

Impreza kończąca sezon potrwa do 5 listopada, a zaraz po niej, bo 7.11 w Sewilli zaplanowano finały Billie Jean King Cup. Niestety raszynianka wycofała się ze zmagań reprezentacyjnych, tłumacząc to napiętym terminarzem i troską o zdrowie. Gdyby Polka dotarła do finału WTA Finals miałaby dwa dni, by z Meksyku polecieć do Hiszpanii i przygotować się do gry.

Na temat napiętego kalendarza wypowiedział się kapitan kadry i były tenisista Mariusz Fyrstenberg na kanale „Program Tenisowy”. – ITF i WTA powinny coś z tym zrobić. Decyzja Igi to musi być ważny sygnał dla działaczy. Wiem, że reprezentacja jest dla niej ważna – powiedział.

Iga Świątek nie spełnia warunków, by zagrać na igrzyskach olimpijskich

Niestety brak obecności Igi Świątek w finałach Billie Jean King Cup oraz w całym sezonie reprezentacyjnym może mieć dla niej katastrofalne skutki pod względem obecności na igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu.

Jak przypomina serwis sport.pl, wymogiem, by na nich się znaleźć, jest zajęcie odpowiedniego miejsca w rankingu „Race to Paris” oraz wystąpienie wiosną 2024 w barwach drużyny narodowej. Przypomnijmy, raszynianka w tym roku nie wystąpiła w kadrze ani razu. Z finałów BJKC druga rakieta świata wycofała się z powodu napiętego terminarza, a w kwietniu nie zagrała z Kazachstanem z powodu kontuzji.

Były tenisista uspokaja

Sytuacja się skomplikuje, jeśli Biało-Czerwone dojdą do finału w Sewilli. Jeśli ten scenariusz się spełni, reprezentacja Polski nie wystąpi wiosną przyszłego roku w drużynowych zmaganiach, więc Iga Świątek nie będzie miała jak wypełnić tego wymogu o grze w narodowych barwach.

Mariusz Fyrstenberg postanowił uspokoić wszystkich kibiców. – ITF ma do rozdania osiem dzikich kart w kontekście igrzysk. Muszą wziąć pod uwagę sytuację, gdyby taka zawodniczka jak Iga miała nie zagrać z powodu braku zrealizowania jednego z warunków. Takie karty są zwykle przeznaczane właśnie dla tenisistów, którzy nie wypełnili wymogów, a należą do czołówki albo dla tych z biedniejszych państw lub którzy pozostają np. w konflikcie z własną federacją tenisową i dlatego nie są wystawiani na igrzyska – powiedział.

