Serena Williams ośmieszyła Arynę Sabalenkę. Wszystko się wydało

W piątek 20 października wiele gwiazd, ze świata sportu, rozrywki, mody i sztuki, tacy jak Winnie Harlow, Reilly Opelka, Camila Cabello, Nicky Jam, Serena Williams, Caroline Woźniacki, Viktoria Beckham czy Aryna Sabalenka pojawiło się w Miami na otwarciu włoskiej restauracji o nazwie „Casadonna”. Jej właścicielami są David Grutman i Noah Tepperberg – znani biznesmeni oraz właściciele amerykańskich restauracji i klubów.

Impreza była udana, co można było zaobserwować w mediach społecznościowych obecnych tam osób. Caroline Woźniacki udostępniła zdjęcie, gratulując Gruntmanowi nowego przedsięwzięcia. Aryna Sabalenka zamieściła kilka zdjęć z różnymi gwiazdami, w tym ze swoimi koleżankami z kortu. Post został podpisany „co za noc”. Na jednej z fotografii widać, jak pozuje do zdjęć ze wcześniej wspomnianą Woźniacki i m.in. Sereną Williams.

Co ciekawe legendarna amerykańska tenisistka również zamieściła tę samą fotografię na swoim Instagramie, tylko że... wycięła Białorusinkę. Cały post z kilkoma zdjęciami został podpisany „Dave Grutman wie, jak umilić nam pierwszy wieczór poza domem” – napisała, oznaczając Caroline Wozniacki i przedsiębiorcę Alexisa Ohaniana Sr.

Kibice reagują na zachowanie Amerykanki

Wykadrowanie tej fotografii przez Serenę Williams nie umknęło uwadze kibicom, którzy zaczęli dopytywać w komentarzach, dlaczego to zrobiła. Niestety jeden z obserwatorów Amerykanki, który zadał to pytanie nie doczekał się odpowiedzi od byłej tenisistki, ale pod jego pytaniem pojawiło się wiele komentarzy innych śledzących ten profil. Ich zdaniem ten profil na Instagramie należy do legendarnej tenisistki „i może na nim robić co chce”. Jednak pojawiły się też głosy, że wycięcie Aryny Sabalenki ze zdjęcia było „nierzeczne” i wręcz „niewybaczalne”.

