Legendarny tenisista stanowczo nt. formy Igi Świątek. Wskazał faworytki w WTA Finals

Wielkimi krokami zbliża się turniej wieńczący sezon kobiecego tenisa. WTA Finals, bo o nim mowa odbędzie się w dniach 29 października – 5 listopada w meksykańskim Cancun. Ten turniej wskaże również, kto zakończy rok w fotelu lidera rankingu. W ubiegłym sezonie była to Iga Świątek, ale w tym została wyprzedzona przez Arynę Sabalenkę.

Wojciech Fibak stanowczo o kryzysie Igi Świątek

Po poniedziałkowej aktualizacji rankingu WTA przewaga Aryny Sabalenki, która zgromadziła na swoim koncie 8425 punktów spadła z 836 pkt do 630 "oczek". Przypomnijmy, według najnowszego zestawienia Iga Świątek ma 7795 pkt. Do zdobycia w tym turnieju jest aż 1500 punktów, więc wszystko się okaże już niedługo. Przed tymi zmaganiami Polka jest pewna jednego, że niezależnie co się stanie, na pewno utrzyma co najmniej drugą lokatę, bo trzecia Coco Gauff uzbierała w tym sezonie 5955 pkt.

Na temat szans Igi Świątek na zwycięstwo w WTA Finals i powrót na fotel liderki rankingu WTA na łamach WP SportowychFaktów wypowiedział się legendarny tenisista Wojciech Fibak. – W tenisie nie można zwyciężać cały czas. Iga miała świetny rok 2022 i niektórzy kierują się jej formą z tamtego okresu, kiedy wygrywała niemal wszystko. Ale po prostu nie da się nieustannie utrzymywać takiej formy – stwierdził.

Legendarny tenisista wskazał faworytki do zwycięstwa WTA Finals

Zdaniem byłego sportowca, jeśli ten turniej nie będzie odbywać się na trawie lub wyjątkowo szybkiej nawierzchni, to Iga Świątek będzie dla niego faworytką do zwycięstwa zawsze. – Jeszcze nie narodziła się taka gwiazda, przez którą zmieniłbym moje zapatrywania na to, kto sięgnie po wygraną. Istniała wcześniej taka tenisistka, a mianowicie Ashleigh Barty, która czasami krzyżowała szyki reprezentantce Polski, ale dość nieoczekiwanie zakończyła karierę – kontynuował.

Oprócz Igi Świątek faworytką w oczach Fibaka jest Cori Gauff. – Mocno wierzę, że Polka dopisze kolejny sukces do swojej bogatej kariery i po raz pierwszy sięgnie po zwycięstwo w turnieju WTA Finals. Tym bardziej że specyfika Masters powoduje, że jedna porażka nie wyklucza uczestniczek z rywalizacji – zakończył.

