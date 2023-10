Hubert Hurkacz rozpoczyna turniej w Bazylei. O której i gdzie oglądać mecz z Dusanem Lajoviciem?

Po turniejach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach i Japonii Hubert Hurkacz wrócił do Europy, by wziąć udział w zmaganiach organizowanych w Bazylei. Rozgrywki Swiss Indoors Basel 2023 plasują się w kategorii ATP Tour 500, a tenisiści o zwycięstwo i nagrodę wynoszącą prawie 2,5 mln euro powalczą na kortach twardych w hali. Wrocławianin przystąpi do tego turnieju rozstawiony z numerem czwartym.

ATP Bazylea: Kiedy gra Hubert Hurkacz?

Pierwszym rywalem Huberta Hurkacza w turnieju w Bazylei będzie Dusan Lajović. Tenisiści mierzyli się ze sobą trzykrotnie i za każdym razem wygrywał Polak. Po raz pierwszy zawodnicy mierzyli się ze sobą w 2018 roku w Szanghaju, potem w 2019 na Wimbledonie, a ostatni raz polsko-serbski pojedynek można było oglądać w 2022 roku w Madrycie.

Co prawda turniej trwa od poniedziałku, ale dopiero we wtorek 24 października Hubert Hurkacz i najgroźniejsi jego rywale rozpoczną zmagania. Mecz Hubert Hurkacz – Dusan Lajović wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić w TV na antenie Polsatu Sport Extra oraz online w internecie na platformie Polsat Box Go. Triumfator tego starcia zagra w kolejnej rundzie z Janem-Lennardem Struffem. W pierwszej rundzie Niemiec pokonał Amerykanina Christophera Eubanksa 2:0 (7:6, 6:4).

Po turnieju w Bazylei, który dobiegnie końca 29 października, Hubert Hurkacz powalczy o triumf w Paryżu (od 30 października do 5 listopada) i Metz (od 5 do 11 listopada). Polak chce zapewnić sobie kwalifikację do ATP Finals, w którym wystąpi ośmiu najlepszych tenisistów. Przypomnijmy, wrocławianin plasuje się na 11 miejscu w rankingu, a w tym turnieju zagra ośmiu najlepszych tenisistów.

