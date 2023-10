Aryna Sabalenka i jej trener ujawniają. WTA Finals to organizacyjna żenada

Już niebawem rozpocznie się turniej, który zwieńczy tegoroczne zmagania tenisistek i tym samym sezon dobiegnie końca. Zanim zawodniczki udadzą się na urlopy, tym najlepszym na świecie przyjdzie zmierzyć się w WTA Finals. Tym razem odbędzie się on w Meksyku, a konkretnie w Cancun. Z nadchodzącymi rozgrywkami wiąże się jednak wiele kontrowersji. Oliwy do ognia dolała też Aryna Sabalenka oraz jej trener.

Aryna Sabalenka i jej trener ujawniają kulisy WTA Finals

Warto wspomnieć, iż zawodniczki pojawią się na korcie 29 października i będą ze sobą rywalizowały przez tydzień. Pytanie brzmi jednak, czy organizatorzy zdążą do tego czasu naszykować kort, na którym mają ze sobą grać? Obiekt jest wciąż w stanie surowym. Na pięć dni przed startem nie było widać jeszcze trybun, lecz jedynie ich szkielet. Martwiące obrazki krążą po sieci od dłuższego czasu, wątpliwości narastają, lecz WTA zdaje się tym w ogóle nie przejmować.

Teraz dodatkowo oliwy do ognia dodała Aryna Sabalenka i jej trener. Białorusinka, podobnie jak jej przeciwniczki, stawiła się już w Meksyku, gdzie będzie przygotowywała się do rywalizacji. Problem w tym, że… Nie za bardzo jest gdzie to robić. Liderka światowego rankingu udostępniła na swoim Instagramie wideo autorstwa Antona Dubrowa, czyli jej szkoleniowca. Wynika z niego, że warunki organizacyjne w Cancun są tragiczne.„Dwa korty treningowe i jeden człowiek odpowiedzialny za naciąganie rakiet” – głosi podpis widoczny na filmiku. Trener i jego podopieczna oznaczyli nawet federację WTA, chcąc zwrócić uwagę na fatalną organizację zawodów.

Kto wystąpi w tegorocznej edycji WTA Finals? Lista zawodniczek

Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Aryna Sabalenka Białoruś 8425 2. Iga Świątek Polska 7795 3. Coco Gauff Stany Zjednoczone 5955 4. Jelena Rybakina Kazachstan 5865 5. Jessica Pegula Stany Zjednoczone 4895 6. Ons Jabeur Tunezja 3695 7. Marketa Vondrousova Czechy 3671 Wycofała się Karolina Muchova Czechy 3650 8. Maria Sakkari Grecja 3245

