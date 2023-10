Iga Świątek zagra w turnieju, który trąci prowizorką. Czegoś takiego jeszcze nie było

Kibice światowego tenisa już powoli przygotowują się do zakończenia sezonu. W przypadku Igi Świątek do zagrania będzie jeszcze prestiżowy WTA Finals, który w tym roku odbędzie się od 29 października do 5 listopada w Cancun.

Iga Świątek zagra na świeżo wybudowanym obiekcie

Meksykańska lokalizacja jest dosyć kontrowersyjna, chociażby ze względu na… stan prac budowlanych w miejscu gier najlepszych tenisistek świata.

„Well, well, well… Zgadnijcie, co to za obiekt i co się ma na nim dziać już w niedzielę. Ps. W dolnych rzędach przybywa krzesełek” – napisał Żelisław Żyżyński, dziennikarz Canal+.

Podobnie sytuację przedstawia inny przedstawiciel polskich mediów (również Canal+) Bartosz Ignacik.

Sporo ze stanu przygotowań można też zobaczyć na zagranicznych kontach w mediach społecznościowych. Doniesienia są co najmniej niepokojące, całość trąci sporą amatorką, o czym informowała kilka dni temu m.in. sama liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka.

O wymowny komentarz pokusiła się również w mediach społecznościowych zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, Czeszka Marketa Vondrousova.

Jak zatem finalnie będzie wyglądać otoczka wydarzenia, które miało być świętem, zamykającym sezon? Dobrze by było, gdyby zapewniono bezpieczeństwo kibicom. Na teraz, spoglądając na obrazki, można mieć pewne wątpliwości.

Najlepsze tenisistki zagrają w WTA Finals

W poprzednim sezonie najlepsza podczas WTA Finals okazała się Caroline Garcia. Francuska nie będzie jednak bronić tytułu, bo nie pozwala na to jej światowa pozycja.

Oprócz Świątek, będącej wiceliderką rankingu WTA, w Meksyku zagrają: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova i Maria Sakkari. Ta ostatnia zastąpiła kontuzjowaną Karolinę Muchovą.

