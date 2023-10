Zdjęcie Igi Świątek i Aryny Sabalenki hitem sieci. Tak wyglądała ich „konfrontacja”

Turniej WTA Finals rozgrzewa serca fanów kobiecego tenisa na całym świecie. Iga Świątek po raz kolejny w karierze stanie przed szansą zwycięstwa w tych prestiżowych zawodach. To jedno z trofeów, którego brakuje w jej gablocie. Jeżeli uda jej się wygrać, będzie drugą Polką w historii po Agnieszce Radwańskiej (2015), która tego dokona. Zawodniczki są już po oficjalnej prezentacji, a jedno ze zdjęć podbija sieć.

Iga Świątek stanęła twarzą w twarz z Aryną Sabalenką

W turnieju WTA Finals udział bierze osiem najlepszych tenisistek całego sezonu WTA. W tym roku będą to: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova i Maria Sakkari. Ostatnia z wymienionych zastępuje Karolinę Muchovą, która musiała zrezygnować z udziału w zawodach ze względu na odniesioną kontuzję.

28 października o godz. 3:00 czasu polskiego w Cancun odbyło się losowanie fazy grupowej turnieju. Zawodniczki zostały podzielone na dwie grupy, które otrzymały nazwy miast na półwyspie Jukatan, czyli Bacalar i Chetumal. Iga Świątek miała dużo szczęścia, ponieważ nie trafiła do „grupy śmierci”, ale to wciąż trudne zadanie. O awans do fazy pucharowej zagra z: Marketą Vondrousovą, Ons Jabeur i Coco Gauff i jest to grupa Chetumal. Do Bacalara trafiły: Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Jessica Pegula i Maria Sakkari.

W chwili, w której cały świat kobiecego tenisa oczekuje na rozpoczęcie tych prestiżowych rozgrywek, odbyła się sesja zdjęciowa z tenisistkami w strojach galowych. Iga Świątek zaprezentowała się w długiej czerwonej sukni, która wyróżniała się na tle pozostałych zawodniczek. W pewnym momencie organizatorzy poprosili, by uczestniczki WTA Finals ustawiły się po dwóch stronach trofeum tak, jak zostały przydzielone do grup. Na czele swoich stanęła Polka z Aryną Sabalenką i wszystkie przybrały pozycje bokserskie. Zdjęcie raszynianki i mińszczanki podbija internet.

