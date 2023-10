Ta tenisistka zrobiła największe postępy w 2023 roku. Oto sekrety jej sukcesów

Sezon 2023 w tenisie dobiega końca, aczkolwiek zanim zawodniczki udadzą się na zasłużone urlopy, wystąpią jeszcze w WTA Finals. Na kortach w Meksyku zobaczymy między innymi jedną uczestniczkę, która w trwającym nadal sezonie zrobiła ogromny postęp. Klaudia Jens-Ignacik stwierdziła, że nie jest to ani Aryna Sabalenka, ani Jelena Rybakina, lecz Coco Gauff. Dlaczego tak ceni Amerykankę?

Coco Gauff odniosła wiele sukcesów

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na stricte sportowe sukcesy młodego talentu rodem z Atlanty. 19-latka zabłysnęła przede wszystkim w US Open, gdzie – mimo wszystko dość niespodziewanie – dotarła aż do finału. W nim natomiast pokonała faworytkę, czyli Arynę Sabalenkę, która po nowojorskim turnieju stała się światową jedynką. Ponadto Amerykanka triumfowała jeszcze w Cincinnati (rangi 1000), Waszyngtonie (500) oraz Auckland (250). W Pekinie (1000) z kolei dotarła do półfinału.

Klaudia Jens-Ignacik zauważyła, że osiągnie tak znakomitych wyników, okazało się możliwe między innymi dzięki temu, iż Coco Gauff poradziła sobie z presją związaną z wielkimi oczekiwaniami wobec niej. – Od wielu lat są w niej pokładane nadzieje, że będzie drugą Sereną Williams. Ona już w tak młodym wieku osiąga bardzo dużo. Wielokrotnie podkreślano, iż jest najmłodsza, ale ten etap ma już za sobą. Skończyła się faza zachłyśnięcia jej talentem – powiedziała w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Czy Coco Gauff może wygrać WTA Finals?

Kolejnym ważnym aspektem, który niejako zmienił życie Amerykanki i nadał jej karierze właściwy kierunek, była zmiana szkoleniowca. Samej tenisistce przestało wystarczać mówienie o niej jako o wielkim talencie. Chciała wreszcie przejść od słów do czynów. – Stąd zatrudnienie Brada Gilberta – powiedziała Klaudia Jens-Ignacik.

Ekspertka uważa, iż było to znakomite posunięcie, ponieważ ma on świetne podejście do swoich podopiecznych, a do tego umiejętnie przekazuje im dużą wiedzę. – Widać, że to zadziałało i wszystko się zgrało, a Amerykanka mu uwierzyła. Dla mnie jej postęp jest niesamowity – wyjaśniła. Czy to oznacza, że Polka uznaje 19-latkę za faworytkę do triumfu w WTA Finals? – Mimo wszystko uważam, że jest jeszcze za wcześnie, a poza tym jestem zachwycona ostatnią formą Igi Świątek – podsumowała.

Czytaj też:

Iga Świątek poznała rywalki w WTA Finals! Może mówić o wielkim szczęściuCzytaj też:

Aryna Sabalenka i jej trener ujawniają. WTA Finals to organizacyjna żenada