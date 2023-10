Hubert Hurkacz w finale! Wielka nerwówka w tie-breaku

Hubert Hurkacz odważnie walczy o awans do ATP Finals, w którym zagra tylko 8 najlepszych tenisistów świata. Polak potrzebuje więc zdobyć jak najwięcej punktów do rankingu na finiszu sezonu, a co za tym idzie, wygrywać jak najwięcej meczów i osiągać sukcesy w turniejach. Aktualnie rywalizuje w Bazylei, gdzie dotarł do półfinału. W nim przyszło mu zmierzyć się z Ugo Humbertem, graczem z 28. pozycji klasyfikacji generalnej.

Konsekwentny Hubert Hurkacz

Wrocławianin ma na koncie już trzy zwycięstwa odniesione w Szwajcarii. Najpierw pokonał Dusana Lajovicia (2:0, choć po jednym tie-breaku), następnie rozprawił się z Janem-Lennardem Struffem (2:0), a później zwyciężył z Tallonem Griekspoorem (2:1, w tym po jednym tie-breaku). Wspomniany Ugo Humbert był więc rywalem z podobnej półki i też postawił naszemu rodakowi trudne warunki.

Po czterech gemach na starcie spotkania mieliśmy remis i to Polak gonił wynik. W piątym, gdy doszło do równowagi 40:40, oglądaliśmy agresywny tenis i wymianę ciosów z obu stron, aż w końcu Hubert Hurkacz popisał się skutecznym forhendem i wyszedł na prowadzenie 3:2, a zaraz potem 4:2. Francuz nie odpuszczał wrocławianinowi, lecz ten w końcu zwyciężył 6:4 w pierwszym secie. Zwieńczył go return 28. rakiety rankingu ATP w aut.

Hubert Hurkacz musiał grać trzeci set

Ugo Humbert nie odpuścił na starcie drugiej części spotkania. Starał się dyktować warunki na korcie przy swoich serwisach i opłacało mu się to, ponieważ udało mu się uzyskać przewagę 2:1 po kilkunastu minutach gry. Reprezentant Polski został ewidentnie wybity z rytmu, bo nagle zaczął często pudłować, więc szybko zrobiło się 4:1 na korzyść Francuza. Wrocławianin próbował nadrabiać rezultat, udało mu się wygrać dwa gemy, lecz ostatecznie poległ 3:6 po wyrzuconym returnie.

O wyniku całego spotkania zadecydował się trzeci set, w którym pierwotnie obaj tenisiści szli łeb w łeb. Piąty gem mógł stanowić jednak przełamanie w wykonaniu Biało-Czerwonego. Wygrał go serwisem, a potem prowadził 30:0. Niestety zabrakło pójścia za ciosem. Zamiast 4:2 zrobiło się 3:3. Na szczęście nieco później Polak wykorzystał break point i doprowadził do wyniku 5:3. Francuz odpowiedział pięknym za nadobne, a potem wybronił dwie piłki meczowe. Hubert Hurkacz mógł już cieszyć się z wygranego meczu, ale zamiast tego mieliśmy 5:5. Dopiero w tie-breaku nasz rodak zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wygrał w nim 7:5 poprzez as serwisowy i w ten sposób awansował do finału.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz osiągnął wielki sukces. Polska czekała na to wiele latCzytaj też:

Ta tenisistka zrobiła największe postępy w 2023 roku. Oto sekrety jej sukcesów