Hubert Hurkacz podjął ważną decyzję. Kwestia ATP Finals jest już jasna

Hubert Hurkacz walczył jak lew o bezpośredni awans na prestiżowy turniej zwieńczający sezon ATP, jednak potknięcia w Tokio, Bazylei i Paryżu sprawiły, że nie jest to już możliwe. Polak miał przed sobą możliwość dalszej walki o wywalczenie punktów, które mogłyby mu zagwarantować osiągnięcie celu, jednak wszystko jest już jasne. Wiemy, co musi się stać, żebyśmy mogli go zobaczyć na kortach w Turynie.

Hubert Hurkacz bez szans na bezpośredni awans do ATP Finals

Ostatni mecz z Grigorem Dmitrowem w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu okazał się dla Huberta Hurkacza ostatecznym przed ATP Finals. Polak walczył o awans do półfinału zawodów w stolicy Francji, ale Bułgar po raz czwarty w karierze okazał się lepszy od niego i pozbawił go możliwości dalszej walki o wywalczenie punktów w rankingu ATP Race. 12 listopada rozpoczyna się turniej w Turynie, który będzie zakończeniem długiego i wyczerpującego sezonu dla ośmiu najlepszych tenisistów świata.

Niestety wiemy już, że zabraknie go wśród prestiżowej ósemki, ponieważ Polak podjął decyzję o wycofaniu się z ostatnich rozgrywek poprzedzających włoskie zawody. Podczas meczu z 32-latkiem na twarzy wrocławianina można było dostrzec wyraźny grymas bólu. Prawdopodobnie to sprawiło, że zdecydował się na opuszczenie turnieju w Metz. Warto zaznaczyć, że 26-latek męczył się z urazem także we wcześniejszych meczach.

Tylko wtedy Hubert Hurkacz awansuje na ATP Finals

Hubert Hurkacz zajmuje obecnie dziewiątą lokatę w rankingu ATP Race, co oznacza, że jest pierwszym rezerwowym do udziału w turnieju ATP Finals. Jeżeli jeden z zawodników najlepszej ósemki wypadnie przez kontuzję, wówczas Polak go zastąpi. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku WTA Finals, kiedy zajmująca ósmą lokatę Karolina Muchova nabawiła się kontuzji. W turnieju zastąpiła ją Greczynka Maria Sakkari.

Ostatnim zawodnikiem, który ma zagwarantowany awans na zawody w Turynie jest Duńczyk Holger Rune, który w ćwierćfinale turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu zmierzy się z liderem światowego zestawienia, Novakiem Djokoviciem.

