Polak prowadził Arynę Sabalenkę. Zdradził, co złożyło się na jej sukces w tenisie

Iga Świątek bez przeszkód awansowała z pierwszego miejsca w grupie do półfinału WTA Finals. Reprezentantka Polski powalczy z najgroźniejszą rywalką, Aryną Sabalenką. Białorusinka zajęła drugie miejsce w swojej grupie, co sprawiło, że już na etapie 1/2 finału dojdzie do pojedynku pierwszej i drugiej rakiety światowego tenisa.

Polak wskazał wielki atut Aryny Sabalenki

Przez kilkanaście miesięcy na czele rankingu WTA znajdowała się Iga Świątek. Po US Open na tronie usiadła Sabalenka, lecz jeśli Polka wygra cały turniej, to zakończy obecny sezon na dobrze jej znanym, pierwszym miejscu. Sabalenka jest jednak poddenerwowana porażką z drugiego meczu w grupie. Przegrała z Jessicą Pegulą i musiała w ostatnim meczu pokonać Jelenę Rybakinę, by awansować do półfinału. Awans nadszedł w wielkich mękach, na które wpływ miały między innymi warunki atmosferyczne.

Aryna Sabalenkato kontrowersyjna postać światowego tenisa. Nie jest wielką tajemnicą, że po wybuchu wojny w Ukrainie jej relacje z większością największych rywalek mocno się oziębiły. Przed laty 25-latka była trenowana przez Polaka. Maciej Domka pracował jako trener w Białoruskiej Federacji Tenisowej. Miał okazję opiekować się grupą zawodniczek, w skład której wchodziła nastoletnia wówczas liderka rankingu. Jego zdaniem najważniejszą cechą, która sprawiła, że Sabalenka dziś jest na czele kobiecego tenisa, była determinacja. Dawniej nie była uważana nawet za najlepszą juniorkę w ojczyźnie.

– Jedynym, co wyróżniało Sabalenkę, była determinacja. Może jeszcze intensywność z jaką pracowała, bo to było niespotykane – powiedział Domka w rozmowie z TVP Sport. [To była] trudna zawodniczka do współpracy, ale bardzo zdeterminowana, zawsze wiedziała, czego chce. I jak widać, udało jej się to osiągnąć – dodał były trener 25-letniej tenisistki.

Walka o zwycięstwo w WTA Finals

Wygrana z pary Iga Świątek – Aryna Sabalenka zagra ze zwyciężczynią amerykańsko-amerykańskiego pojedynku pomiędzy Jessiką Pegulą a Coco Gauff.

Czytaj też:

Iga Świątek zaskoczyła. Naprawdę tak powiedziała o Arynie SabalenceCzytaj też:

Co musi się stać, by Iga Świątek wróciła na szczyt rankingu WTA? Jedyny możliwy scenariusz