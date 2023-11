Szczególne słowa Igi Świątek dla polskich kibiców. Tenisistka nie kryła wzruszenia

Dwa krótkie sety, 6:1 i 6:0 wystarczyły, żeby Iga Świątek wygrała mecz o trofeum WTA Finals. Raszynianka została drugą Polką w historii, po Agnieszce Radwańskiej w 2014 roku, która sięgnęła po ten prestiżowy tytuł. Świątek nie kryła łez tuż po wygranej, widać było, ile emocji zebrało się w tenisistce, która ostatecznie osiągnęła wielki sukces. Poza kolejnym tytułem do kolekcji ponownie jest liderką rankingu WTA.

Iga Świątek ze szczególnymi podziękowaniami dla kibiców

Polka nagrodę za wygranie turnieju w meksykańskim Cancun odebrała od legendy tenisa Chris Evert. Zwyciężczyni aż osiemnastu turniejów wielkoszlemowych mocno wyściskała Polkę, gratulując kolejnego triumfu w karierze.

Świątek była oszołomiona sukcesem, dziękując za wsparcie. Polka podczas przemowy zwróciła się również w stronę kibiców na trybunach w Cancun.

– Chciałam w szczególności podziękować polskimi kibicom, dużo było biało-czerwonych flag tutaj na trybunach w Meksyku. Pojawiają się one zresztą w każdym miejscu na świecie, gdzie rozgrywam swoje mecze. Dodatkowo z innych krajów również, mogę powiedzieć, że z roku na rok czuję coraz większe wsparcie od kibiców. To jeszcze bardziej motywuje mnie do lepszych wyników, dziękuję wam za to! – powiedziała zwyciężczyni WTA Finals w Cancun.

Warto dodać, że dla Polki był to siedemnasty wygrany turniej w karierze. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023). Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są równieś zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i Doha (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Rewelacyjna Iga Świątek w WTA Finals w meksykańskim Cancun

Polka turniej zamykający sezon w grupie zanotowała komplet zwycięstw. Świątek na otwarcie ograła mistrzynię Wimbledonu, Czeszkę Marketę Vondrousovą 7:6(3), 6:0. Następnie Polka ograła Amerykankę Coco Gauff 6:0, 7:5. Kolejną przeciwniczką była Ons Jabeur, z którą Świątek wygrała gładko 6:1, 6:2.

W półfinale w hitowym pojedynku, który ze względu na warunki atmosferyczne przeciągnął się ponad dobę, Polka ograła swoją największą przeciwniczkę, liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę. Urodzona w Mińsku tenisistka przegrała ze Świątek 3:6, 2:6. Finał? Niespełna godzina i Jessica Pegula, która przegrała 6:1, 6:0 z Polką. To była kapitalna historia, kolejna, napisana przez mającą 22 lata raszyniankę.

