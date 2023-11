Agnieszka Radwańska uderzyła w WTA. Tak nie może być

W stronę największej organizacji kobiecego tenisa spadła w ostatnim czasie lawina krytyki ze strony zawodniczek, ekspertów i kibiców. Chodzi o turniej WTA Finals, który w tym roku był rozgrywany w meksykańskim Cancun. Zmagania były wielokrotnie przerywane przez ulewne deszcze i porywiste wiatry. A ponato najlepsze tenisistki świata skarżyły się na słabe i późne przygotowanie kortu do gry.

Agnieszka Radwańska krytykuje WTA

Sytuacja była na tyle napięta, że wystosowały do organizatorów list z żądaniem zmian m.in. w traktowaniu zawodniczek. Sabalenka, Rybakina, Vondrousova czy Jabeur, które podpisały się pod pismem domagały się także podwyższenia zarobków, poprawy warunków podczas turniejów, opieki nad dziećmi zawodniczek, a także obecności przedstawicieli związku tenisistek w Radzie WTA. Iga Świątek wysłała oddzielne pismo, w którym poparła część postulatów.

Po zakończeniu WTA Finals Agniesza Radwańska wostrych słowach wypowiedziała się na temat ruchów organizatorów tych zmagań. – WTA kompletnie się nie popisało w tym roku. Takie rzeczy w ogóle nie mogą mieć miejsca. Taka pogoda może być na każdym turnieju, ale nie na tak ważnym – powiedziała w wywiadzie dla Canal+.

– Nie chodzi już nawet o same warunki, ale o miejsce. Ono musi być pewne miejsce, czyli raczej kort w hali, bo to jest turniej, w którym nie można sobie pozwolić na zmianę terminu, na to, żeby grać dwa mecze jednego dnia i na to, żeby modlić się, czy będzie padać – dodała zwyciężczyni WTA Finals z 2015 roku.

Magda Linette ma inne zdanie na ten temat

Pojawiły się również inne głosy, które nie zgadzają się z tenisistkami. Na przykład Magda Linette nie rozumie krytyki względem organizacji turnieju w Cancun. – Nie do końca rozumiem narzekania tenisistek. Oczywiście, na ich miejscu też bym była zdenerwowana pewnymi wydarzeniami, ale nie na wszystko mamy wpływ, jak na przykład na pogodę – powiedziała.

Czytaj też:

Zwycięstwo Igi Świątek ma drugie dno. Legenda tenisa wskazała duży problemCzytaj też:

Tymi słowami Jessica Pegula określiła grę Igi Świątek. Wszystko się wydało