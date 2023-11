Iga Świątek blisko przebicia rekordu Agnieszki Radwańskiej. Ta statystyka robi wrażenie

Iga Świątek ponownie podkreśliła, że zasługuje na miano najlepszej tenisistki świata. Od czterech lat Polka jest jedną z najważniejszych postaci w kobiecym tenisie i zdecydowanie najlepszą polską zawodniczką od czasów Agnieszki Radwańskiej. 14 listopada 2018 roku druga z wymienionych zawodniczek ogłosiła zakończenie długiej i owocnej kariery, która uczyniła ją najbardziej utytułowaną Polką w historii tej dyscypliny. Już w przyszłym roku jej osiągnięcie może zostać pobite przez tenisistkę z Raszyna.

Iga Świątek zagraża rekordowi Agnieszki Radwańskiej

W 2023 roku Iga Świątek zagrała łącznie w 18 turniejach, zaczynając w United Cup w Australii i kończąc na WTA Finals w Cancun. Przełożyło się na to aż 79 meczów, z czego 68 rozstrzygnęła na swoją korzyść. Ponadto Polka zgarnęła aż sześć tytułów, w tym jeden wielkoszlemowy (Roland Garros). Uczyniło ją to drugą najbardziej utytułowaną polską tenisistką z siedemnastoma pucharami na koncie. Co więcej, raszynianka przez 75 tygodni utrzymywała się na pozycji liderki światowego zestawienia i dopiero po zakończonym US Open ustąpiła Arynie Sabalence, żeby dwa miesiące później znów powrócić na sam szczyt.

Swój pierwszy tytuł w grze pojedynczej Iga Świątek zdobyła 10 października 2020 roku w wielkoszlemowym French Open, czyli lekko ponad trzy lata temu. Według nieoficjalnych informacji przedstawiciele Women's Tennis Association zaplanowali na 2024 roku 37 turniejów, jednak nie ma jeszcze ustalonych wszystkich dokładnych dat. Pewne jest, że światowa „jedynka” nie zdecyduje się na występ w każdym z nich, bo to zwyczajnie niemożliwe, jednak bez wątpienia wystartuje w wystarczającej ilości, by stać się najbardziej utytułowaną polską tenisistką w historii, czyniąc to w znacznie krótszym czasie niż Agnieszka Radwańska.

Porównanie tytułów Agnieszki Radwańskiej i Igi Świątek

Agnieszka Radwańska rozpoczęła zawodową karierę 23 kwietnia 2005 roku, a na swój pierwszy triumf w zawodach WTA musiała zaczekać do występu w Sztokholmie 5 sierpnia 2007. Z kolei jej ostatnie zwycięstwo w turnieju rangi WTA przypadło 9 października 2016 roku. Łącznie było ich 21, jednak ani razu nie udało jej się zwyciężyć zawodów Wielkiego Szlema. W 2012 roku dotarła do finału Wimbledonu, w którym poległa w starciu z Sereną Williams, a po jego zakończeniu została sklasyfikowana na drugim miejscu rankingu WTA, które było jej najwyższym. To wszystko oznacza, że na swoje sukcesy 34-latka pracowała w dorosłym tenisie przez trzynaście lat.

Iga Świątek wypada w zestawieniu czasowym zdecydowanie lepiej. Jeżeli jej forma nie ulegnie zmianie i utrzyma dotychczasowe tempo zdobywanych pucharów, szacuje się, że może dogonić Agnieszkę Radwańską jeszcze przed połową 2024 roku. Wówczas na taką samą ilość trofeów pracowałaby pięć lat dorosłej kariery. Warto dodać, że w 2023 roku 22-latka z Raszyna prześcignęła starszą koleżankę po fachu w ilości zwyciężonych spotkań w przeciągu dwóch lat (Radwańska 125, Świątek 135-). Jak już wspomnieliśmy, Agnieszka Radwańska ani razu w swojej karierze nie zwyciężyła turnieju Wielkiego Szlema, natomiast raszynianka ma ich już 4 (French Open: 2020, 2022, 2023 i US Open 2022).

Natomiast, jak w przypadku obu tenisistek wypada statystyka zwycięskich turniejów WTA rang: 1000 (obowiązkowych i nieobowiązkowych), 500, 250 oraz 125?

Porównanie zwycięstw Agnieszki Radwańskiej i Igi Świątek w turniejach rang WTA

WTA 1000 (obowiązkowe) WTA 1000 (nieobowiązkowe) WTA 500 WTA 250 WTA 125 Agnieszka Radwańska 3

9 października 2011, Pekin

31 marca 2012, Miami

9 października 2016, Pekin 2

1 października 2011, Tokio

10 sierpnia 2014, Montreal 6

7 sierpnia 2011, San Diego

25 lutego 2012, Dubaj

26 maja 2012, Bruksela

11 stycznia 2013, Sydney

27 września 2015, Tokio

27 sierpnia 2016, New Haven 4

5 stycznia 2013, Auckland

22 września 2013, Seul

18 października 2013, Tiencin

9 stycznia 2016, Shenzhen Nie występowała Iga Świątek 3

20 marca 2022, Indian Wells

2 kwietnia 2022, Miami



8 października 2023, Pekin 3

16 maja 2021, Rzym

26 lutego 2022, Doha

15 maja 2022, Rzym 5

27 lutego 2021, Adelaide

24 kwietnia 2022, Stuttgart

16 października 2022, San Diego

18 lutego 2023, Doha

23 kwietnia 2023, Stuttgart 1

30 lipca 2023, Warszawa Nie występowała

