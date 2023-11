Iga Świątek będzie miała groźną rywalkę. Poznaliśmy datę powrotu legendy

W ostatnim czasie kibice tenisa nie mieli oglądać byłej pierwszej rakiety świata – Naomi Osaki, zwyciężczyni US Open w 2018 i 2020 roku oraz Australian Open w 2019 i 2021. Dwa lata temu Japonka wyznała, że zmaga się z depresją. W tym trudnym okresie zawodniczka nie występowała na kortach, a w lipcu tego roku urodziła córeczkę. Mimo tenisistka zapowiedziała, że planuje wrócić na kort.

Naomi Osaka powraca na kort

Naomi Osaka jakiś czas temu wyznała, że planuje wystartować w wielkoszlemowym Australian Open w 2024 roku. Ponadto 26-latka zdradziła, że ma zapełniony harmonogram na przyszły sezon. Mimo wyraźnych zapewnień nie uchyliła rąbka tajemnicy, gdzie będziemy mogli ją oglądać.

W końcu poznaliśmy dokładną datę powrotu Naomi Osaki do gry. Japonka zagra w Brisbane. Ten turniej rozpocznie się 31 grudnia i potrwa do 7 stycznia na kortach Queensland Tennis Centre w Australii. O zgłoszeniu się do turnieju poinformowali organizatorzy tych zmagań. „Powrót na kort i powrót do Brisbane. Jesteśmy gotowi na twój powrót Naomi Osaka” – czytamy na Twitterze.

Na ten wpis zareagowała Osaka: „Pierwszy turniej w przyszłym roku. Jestem bardzo podekscytowana, dawno nie byłam w Brisbane” – zareagowała tenisistka.

Japonka planuje wystartować również w Australian Open. Ten turniej zaplanowano na 14 stycznia.

Ciąża Naomi Osaki

O ciąży Naomi Osaka poinformowała swoich kibiców na początku stycznia 2023 roku. „Nie mogę się doczekać powrotu na kort, ale oto mała aktualizacja wydarzeń z mojego życia na 2023 rok” – czytamy w tweecie. „Ostatnie kilka lat było co najmniej interesujące, ale stwierdzam, że był to najbardziej wymagający czas w moim życiu. Ostatnie kilka miesięcy z dala od sportu naprawdę dało mi nową miłość i uznanie dla tenisa, któremu poświęciłem swoje życie” – napisała.

– Jedną z rzeczy, na które nie mogę się doczekać, jest to, że moje dziecko obejrzy jeden z moich meczów i powie komuś: „To moja mama” – oświadczyła. Wesołą nowiną o urodzeniu córki przez Naomi Osakę podzielił się w lipcu jej partner raper Cordae.

