Agnieszka Radwańska wskazała największe atuty Igi Świątek. Jej tego zabrakło

Iga Świątek zakończyła sezon w najlepszy możliwy sposób, co nie uszło uwadze Agnieszki Radwańskiej. Jedna z najlepszych polskich tenisistek w historii gościła w studiu Wirtualnej Polski przed meczami Billie Jean King Cup. Mimo tego, iż raszynianka w nim nie występuje, poruszyła właśnie jej temat. „Isia” porównała się z obecną jedynką rankingu WTA i wspomniała, czego jej brakowało, a co pozwala 22-latce osiągać wielkie sukcesy.

Wspaniały sezon Igi Świątek

Przypomnijmy – Iga Świątek dopiero co zakończyła rywalizację w rozgrywkach singlowych w 2023. Był to dla niej niezwykle intensywny czas, ponieważ po spektakularnym poprzednim sezonie musiała bronić wielu punktów, a do tego mierzyła się z ogromną presją. Mimo tego raszynianka poradziła sobie świetnie i zakończyła sezon jako liderka rankingu WTA, co w całej historii tej klasyfikacji udało się zaledwie 15 zawodniczkom.

Zwieńczeniem występów Polki był triumf w WTA Finals, który tym razem zorganizowano w Cancun. Mimo wielu organizacyjnych wpadek nasza rodaczka znakomicie poradziła sobie i z trudnościami, i przeciwniczkami. Najpierw w grupie pokonała Marketę Vondrousovą, potem rozprawiła się z Coco Gauff i Ons Jabeur, a w półfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę. W finale natomiast rozbiła Jessicę Pegulę.

Co ma Iga Świątek, czego brakowało Agnieszce Radwańskiej?

To zwycięstwo pozwoliło Idze Świątek ponownie wyprzedzić Arynę Sabalenkę w klasyfikacji i tym samym powrócić na fotel liderki rankingu WTA po 8 tygodniach przerwy. Był to szósty wygrany przez 22-latkę turniej w 2023 roku. Wcześniej triumfowała w Dosze, Stuttgarcie, French Open, Warszawie oraz w Pekinie.

Co jednak sprawia, że 22-latka tak często sięga po kolejne trofea? Wątpliwości w tym względzie nie ma Agnieszka Radwańska. – Jej warunki fizyczne i to, jaką siłę generuje – stwierdziła była tenisistka, zapytana o to, co najbardziej ceni w raszyniance. W dalszej części swojej wypowiedzi wyjaśniła, co ma jej młodsza koleżanka po fachu, a czego jej niegdyś zabrakło. – Dominuje na korcie i utrzymuje się na szczycie. Z tym trzeba się urodzić, wytrenować i odpowiednio wykorzystać. Mnie tego brakowało i dużo bym dała, aby móc wygenerować w sobie taką siłę – wyjaśniła.

