Hubert Hurkacz dorobił się fortuny w ATP Finals. Ogromne pieniądze dla Polaka

Hubert Hurkacz osiągnął swój cel na ten rok – zagrał w ATP Finals, choć nie doszło do tego tak, jak sobie wcześniej zakładał. Polak zajmuje 9. lokatę w rankingu ATP i do rozgrywek wskoczył tylko dlatego, że Stefanos Tsitsipas zrezygnował z udziału przez kontuzję. Polak zagrał jednego seta z Taylorem Fritzem i wygrał go 6:3. Teraz rozegrał pełne spotkanie o stawkę i choć przegrał, to może być zadowolony z takiego obrotu spraw.

Hubert Hurkacz zarobił krocie za mecz z Novakiem Djokoviciem

Rerpezentant Polski poległ w meczu z „jedynką” światowego zestawienia, ale podjął bardzo równą walkę, szczególnie w dwóch pierwszych setach. W premierowej odsłonie pojedynku obaj zawodnicy szli „łeb w łeb”, wymieniając się wygranymi podaniami i o wszystkim musiał rozstrzygnąć tie-break zakończony na korzyść Novaka Djokovicia. Reprezentant Polski pokazał klasę w dalszej części spotkania. Zdołał przełamać faworyta meczu i nie oddał prowadzenia już do samego końca seta. W trzecim Serb dał Polakowi do zrozumienia, że ma zamiar iść po wszystko.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:7(1), 6:4, 1:6 dla triumfatora tegorocznego Australian Open, Rolanda Garrosa i US Open. Dziewiąty tenisista świata schodził z kortu przegrany, ale na jego twarzy gościł uśmiech, ponieważ miał okazję zaprezentować się przed włoską publicznością, jak wcześniej sobie założył. Ponadto zgarnął naprawdę pokaźną sumę pieniędzy. Za sam udział miał zagwarantowane 152 tys. 500 dol, co daje niespełna 620 tys. zł. Z kolei po meczu z Novakiem Djokoviciem zainkasował dodatkowo 162 tys. 750 do, czyli ponad 660 tys. zł.

To naprawdę duże pieniądze, jednak warto zaznaczyć, że nie zrobią one wrażenia na nieznanym jeszcze zwycięzcy ATP Finals 2023. Organizatorzy zapewnili za zwycięstwo 2 mln 201 tys. dol. W przeliczeniu na polską walutę daje to kwotę ok. 8 mln 900 tys. zł. Obecnie w swoich grupach prowadzą odpowiednio Daniił Miedwiedwiew oraz Jannik Sinner.

