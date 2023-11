Poznaliśmy finalistów ATP Finals. Czy będzie wielki rewanż?

Prestiżowy turniej ATP Finals powoli dobiega końca. W ostatnim meczu fazy grupowej wystąpił Hubert Hurkacz, który zastąpił kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Polak zmierzył się z Novakiem Djokoviciem, który nie miał pewnego awansu do półfinałów. To między innymi od Polaka zależało to, czy legendarny Serb wyjdzie z grupy.

Zacięte półfinały ATP Finals. Triumf doświadczenia nad młodością

To, czy 36-latek trafi do półfinałów zależało również od Jannika Sinnera, który wygrał z nim (7:5, 6:7, 7:6) w fazie grupowej. Włoch musiał pokonać Holgera Rune, by ten mógł cieszyć się z awansu. Tak też się stało i w półfinałach Sinner zmierzył się z Danniłem Miedwiediewem, a Djoković z Carlosem Alcarazem.

Pierwsi na kort wyszli Włoch i Rosjanin. Ten pierwszy przeważał, ale dość niespodziewanie uległ w tie-breaku drugiego seta. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:7, 6:1 dla Jannika Sinnera. W drugim półfinale zmierzyły się ze sobą pierwsza i druga rakieta świata. Tym razem doświadczenie wzięło górę nad młodością i to Serb awansował do finału, pokonując Hiszpana 6:3, 6:2.

Wyniki półfinałów:

Jannik Sinner (Włochy) – Daniił Miedwiediew (Rosja) 6:3, 6:7 (4-7), 6:1

Novak Djokovic (Serbia) – Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6:3, 6:2

Novak Djoković stanie przed szansą rewanżu

Serbsko-włoska para zmierzy się ze sobą po raz piąty. Choć ostatni pojedynek w fazie grupowej ATP Finals Novak Djoković przegrał, to jednak ma dodatni bilans spotkań z Jannikiem Sinnerem – 3:1. Wcześniej mierzyli się na Wimbledonie i górą był 36-latek.

Mecz Novak Djoković – Jannik Sinner w ATP Finals odbędzie się w niedzielę o godz. 18:00. Jest to dziewiąty finał tego turnieju dla doświadczonego Serba. Sześć z nich wygrał i jeśli uda mu się zatriumfować po raz siódmy, będzie samodzielnym rekordzistą w liczbie zdobytych trofeów. Obecnie pierwsza rakieta świata dzieli ten rekord z legendarnym Rogerem Federerem. Obaj tenisiści sześciokrotnie wygrywali te zmagania.

