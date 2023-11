Hubert Hurkacz zagra z Igą Świątek. Dostrzegł jej przewagę

Polacy z dumą przyglądali się poczynaniom Igi Świątek i Huberta Hurkacza na światowych kortach w 2023 roku. Oboje osiągnęli zamierzone cele: 22-latka powróciła na szczyt światowego rankingu WTA, a 26-latek awansował do najlepszej dziesiątki zestawienia ATP. W najbliższym roku będziemy mogli zobaczyć ich wspólnie na kortach podczas igrzysk olimpijskich. Najlepszy polski tenisista dostrzegł pewien zgrzyt.

Hubert Hurkacz zagra z Igą Świątek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Zarówno raszynianka oraz wrocławianin zapowiedzieli już, że wystąpią w grze mieszanej na olimpiadzie w Paryżu. Nie ulega wątpliwościom, że będą jednymi z głównych faworytów do zdobycia złotego medalu w tenisie. Z kolei Iga Świątek jest typowana do zwycięstwa również w grze pojedynczej, a sam fakt, że zagra na kortach Rolanda Garrosa to dla niej fantastyczna wiadomość.

Najlepsza tenisistka świata trzykrotnie zwyciężała już French Open na paryskich obiektach. Jej ulubioną nawierzchnią jest mączka, choć na twardej i trawiastej również radzi sobie bardzo dobrze. Polscy kibice zwracają uwagę, że to może być najważniejszy czynnik do ostatecznego triumfu naszej najlepszej dwójki. Hubert Hurkacz nie ma tak dobrych wspomnień z gry na mączce, dlatego zwrócił uwagę na pewną kwestię.

Hubert Hurkacz dostrzegł przewagę Igi Świątek

Dziewiąty tenisista świata był gościem audycji radia TOK FM, podczas której wypowiedział się na temat gry w parze z Igą Świątek. Jak twierdzi, zdecydowanie lepiej dla niego byłoby, jakby zawody zostały przeniesione z Paryża do Londynu, gdzie gra się na jego ulubionych kortach trawiastych.

– Miło będzie zagrać w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Oczywiście dla mnie idealnie byłoby zamienić Paryż na Londyn, ale dla Igi Świątek będzie to odpowiednia nawierzchnia i mam nadzieję, że zagra świetnie. Będziemy też grać razem w mikście, więc jestem bardzo podekscytowany – mówił Hubert Hurkacz.

Czytaj też:

Rośnie następczyni Igi Świątek. Rosjanka nie miała żadnych argumentówCzytaj też:

Ekspert wymownie o grze Igi Świątek. „Gdyby nie była Polką, nie oglądałbym”