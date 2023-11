Novak Djoković zapisał się w historii. Wyprzedził legendarną tenisistkę

Novak Djokovic podczas tegorocznej edycji ATP Finals zakończył sezon jako najlepszy tenisista świata. Serb jest rekordzistą pod tym względem, bo w trakcie swojej kariery wywalczył osiem razy tytuł ATP Year-End No. 1.

Rekordy Novaka Djokovicia w tym sezonie

Ponadto, wygrywając finał z Jannikiem Sinnerem 36-latek po raz siódmy w karierze został mistrzem ATP Finals. Tegorocznym zwycięstwem zagwarantował sobie kolejny duży sukces, bo został samodzielnym liderem w tej klasyfikacji. Jeden tytuł mniej ma niegrający już Roger Federer.

„Myślę, że to marzenie każdego tenisisty. To jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia w naszym sporcie. Oczywiście wygrywanie Wielkich Szlemów i bycie numerem 1 na świecie to prawdopodobnie szczyty tego sportu” – powiedział na koniec sezonu, cytowany przez atptour.com.

Tym wynikiem Novak Djoković zapisał się w historii

W tym sezonie Novak Djoković pobił także rekord dotyczący liczby tygodni spędzonych na szczycie przez tenisistów i tenisistki. Serb nie ma sobie równych pobił rekord Stefanie Graf wynoszący 377 tygodni, a następnie go poprawił. Nie było to proste zadanie, bo na każdym kroku na potknięcie 36-latka czyhał Carlos Alcaraz, który w tym roku był już światową jedynką. Na koniec sezonu legenda wykręciła wynik 400 tygodni.

Tenisiści i tenisistki ze spędzoną największą liczbą tygodni na pierwszym miejscu w rankingu ATP lub WTA:

Novak Djokovic: 400 tygodni Stefanie Graf 377: tygodni Martina Navratilova: 332 tygodnie Serena Williams 319: tygodni Roger Federer 310: tygodni

„To całkiem niezłe osiągnięcie, 400 tygodni na pozycji nr 1. To nie zdarzyło się nigdy w historii. Ktoś w końcu to przełamie, ale miejmy nadzieję, że utrzymam się tam przez długi czas” – powiedział Djokovic.

Droga do 400. tygodni panowania jako nr 1. na świecie:

4 lipca 2011-8 lipca 2012: 53 tygodnie

5 listopada 2012-6 października 2013: 48 tygodni

7 lipca 2014-6 listopada 2016: 122 tygodnie

5 listopada 2018-3 listopada 2019: 52 tygodnie

3 lutego 2020-27 lutego 2022: 86 tygodni

21 marca 2022-12 czerwca 2022: 12 tygodni

30 stycznia 2023-19 marca 2023: 7 tygodni

3 kwietnia 2023-21 maja 2023: 7 tygodni

12 czerwca 2023-25 czerwca 2023: 2 tygodnie

11 Sept. 2023-20 listopada 2023 – obecnie: 11 tygodni

Przyszły rok może być jeszcze bardziej owocny dla Novaka Djokovicia

Przypomnijmy, serb w 2021 roku przegonił 310-tygodniowy rekord Rogera Federera pod względem największej liczby tygodni na 1. miejscu wśród mężczyzn. Jednak w przyszłym roku będzie mógł pokonać więcej kamieni milowych.

Zaledwie dwa trofea dzielą go od 100 tytułów w karierze. Mając obecnie 1086 zwycięstw na koncie, w 2024 roku prawdopodobnie stanie się trzecim tenisistą w historii, który przekroczy 1100 wygranych meczów. Wcześniej dokonali tego tylko Jimmy Connors i Roger Federer.

