Iga Świątek i Hubert Hurkacz razem otworzą sezon! Poznaliśmy grupy w United Cup

United Cup zaplanowano bowiem na okres 29 grudnia – 7 stycznia. Co do miejsca rozegrania, będą to australijskie Perth oraz Sydney. Biało-Czerwoni zagrają w pierwszym z wymienionych miast, tworząc grupę A. Kto będzie rywalem Polek i Polaków? Towarzystwo jest bardzo zacne, będzie to Hiszpania oraz Brazylia.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w grze dla reprezentacji Polski

Nie tak dawno głośną dyskusję wokół absencji liderki rankingu WTA w teamie Biało-Czerwonych wywołała Agnieszka Radwańska. Świątek nie zagrała w finałach Billie Jean King Cup 2023 w Sewilli ze względu na nakładające się terminy względem WTA Finals. Ostatecznie Polki występujące m.in. z Magdą Linette czy Magdaleną Fręch w składzie, wyjechały z Hiszpanii, odbijając się od Kanadyjek (późniejsze triumfatorki) i gospodyń.

Podczas United Cup, Świątek pojawi się w reprezentacji, podobnie jak przed rokiem, kiedy tworzyła m.in. mikst wspólnie z Hubertem Hurkaczem. To może być ważna próba przedolimpijska, spoglądając na głośne plany względem duetu Świątek/Hurkacz podczas turnieju na igrzyska w Paryżu (2024).

twitter

Poza Świątek i Hurkaczem w składzie reprezentacji wystąpią: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński. United Cup będzie ważnym sprawdzianem przed pierwszym turniejem wielkoszlemowym, tj. styczniowym Australian Open.

United Cup, czyli dawny Puchar Hopmana

Impreza, która odbędzie się w Australii na przełomie obecnego i nadchodzącego roku, ma swoją całkiem bogatą historię. Trzeba jednak przyznać, że w różnych formach, również pod względem nazewnictwa. Przed laty nieoficjalne mistrzostwa świata zespołów mieszanych nazywano Pucharem Hopmana.

W odróżnieniu od dawnego Pucharu Federacji, dla pań, czy Pucharu Davisa – dla panów, w przypadku Hopmana rywalizowała jedna kobieta i jeden mężczyzna w zespole. W 2015 roku najlepszym duetem świata okazał się polski team, Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. W finale Polska pokonała USA (2:1), a amerykański duet tworzyła legendarna Serena Williams oraz John Isner.

Rok wcześniej (tj. 2014) Radwańska również była bliska sukcesu. „Isia” stworzyła duet z Grzegorzem Panfilem. Ostatecznie jednak triumfowała Francja (2:1), a zwycięską parę tworzyli Alize Cornet i Jo-Wilfried Tsonga. Po Pucharze Hopmana nastała era ATP Cup (lata 2020-22), aż do dzisiejszej formuły United Cup, z większymi reprezentacjami.

Czytaj też:

Rośnie następczyni Igi Świątek. Rosjanka nie miała żadnych argumentówCzytaj też:

Iga Świątek blisko wyjątkowego wyróżnienia. Czy organizatorzy naprawią swój błąd?