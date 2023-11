Znane rywalki Igi Świątek zagrają w turnieju w Rosji. Zaskakujące stanowisko WTA

Po raz kolejny sporo jest kontrowersji wokół podejścia do Rosji przez międzynarodowej federacje tenisowe ATP (mężczyźni) oraz WTA (kobiety). Choć od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, wywołanej przez wojska rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, wprowadzono szereg sankcji, to pojawiają się też kontrowersyjne „ruchy”.

ATP i WTA bez sprzeciwu wobec turnieju w Rosji

Na tej liście można zapisać stanowisko wobec turnieju, który już w najbliższy weekend (tj. 1-3 grudnia) odbędzie się w Sankt Petersburgu. Northern Palmyra Trophies sponsorowany przez rosyjskiego giganta, firmę Gazprom, przyciągnął kilka znanych postaci ze światowego tenisa. Wśród pań wystąpi jedna z rywalek Igi Świątek w cyklu WTA, Kazaszka Julia Putincewa. Nie zabraknie także przedstawicielek gospodarzy, udział w zmaganiach weźmie Anastazja Potapowa czy Weronika Kudermietowa.

Co ciekawe, wśród panów swoją obecność potwierdzili m.in. Hiszpan Bautista Agut, nie powinno zabraknąć również Francuza Adriana Mannarino. Największą gwiazdą w turnieju ATP ma być reprezentant gospodarzy, światowy numer 15, Karen Kaczanow.

Udział w turnieju na terenach kraju, który wywołał wojnę, co na to ATP i WTA? Okazuje się, że to wydarzenie nie jest powiązane z oficjalnym tourem, więc nie ma jasnego „nie”, tylko po prostu, federacja (jedynie WTA zabrało oficjalnie głos) odcina się od jego organizacji. A uczestnictwo tenisistek i tenisistów? Zdaniem federacji poza oficjalnym sezonem zawodniczki i zawodnicy mają prawo robić, co chcą, a kary wobec obecności w Rosji nie będą przyznawane.

Dodajmy, że jak podaje tureckie „Daily Sabah”, ONZ podało w zeszłym tygodniu, że od czasu inwazji Rosji w lutym 2022 roku, na terenie Ukrainy zginęło ponad 10 000 cywilów.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Warto dodać, że dla Polka wygrała w siedemnastu turniejach w dotychczasowej karierze. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i Doha (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

