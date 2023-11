Iga Świątek zachwycona talentem Carlosa Alcaraza. Polka wymownie skwitowała akcję

Carlos Alcaraz to gracz, który wydaje się być naturalnym następcą Rafaela Nadala w hiszpańskim tenisie. Co więcej, zawodnik może już wkrótce seryjnie zacząć wygrywać najważniejsze turnieje, na czele z tymi najbardziej prestiżowymi, Wielkiego Szlema. Póki co zawodnik z rocznika 2003 ma w swoim dorobku wygranie US Open (2022) oraz tegoroczny triumf w Wimbledonie (2023) po genialnym finale z Novakiem Djokoviciem.

Carlos Alcaraz zachwycił zagraniem Igę Świątek

Hiszpan aktywnie spędza czas między sezonami. Alcaraz pojawił się na turnieju w Meksyku, gdzie zagrał w pokazowym spotkaniu z Amerykaninem Tommym Paulem. Rywal Hiszpana po jednym z zagrań długo nie mógł uwierzyć, że tak fantastycznie może zagrać człowiek. A jednak to właśnie cały Alcaraz. Paul mógł tylko z uśmiechem bić brawo po zagraniu Hiszpana, podobnie jak meksykańska publiczność.

Zagranie Alcaraza skomentowała w mediach społecznościowych Iga Świątek. Liderka rankingu WTA była w wielkim szoku wymieszanym z zachwytem nad zagraniem hiszpańskiego wirtuoza. Raszynianka dołączyła do szerokiego grona komentujących, ale jak można się było domyślić, jej komentarz nie przeszedł bez echa.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Warto dodać, że dla Polka wygrała w siedemnastu turniejach w dotychczasowej karierze. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i Doha (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

