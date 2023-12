Rafael Nadal wraca na kort. Jego wielki rywal reaguje

Jakiś czas temu Rafael Nadal poinformował, że w styczniu wróci na kort. Hiszpan pauzował od drugiej rundy Australian Open 2023, kiedy to doznał kontuzji biodra. Niestety uraz okazała się na tyle poważny, że zajęło mu około rok, by wrócić do pełni zdrowia.

Roger Federer reaguje na decyzję Rafaela Nadala o powrocie na kort

Ta wiadomość 37-latka ucieszyła wiele kibiców, ale i także osoby związane z tenisem. Wieści dotarły również do jego dotychczasowego rywala – Rogera Federera, który będąc w Chinach w wywiadzie dla „CGTN Sports Scene” skomentował decyzję Rafaela Nadala.

Szwajcar wyznał, że ma nadzieję zobaczyć Nadala w świetnej dyspozycji. – Mam nadzieję, że Rafa wróci bardzo silny w przyszłym roku – powiedział.

Potem przeszedł do swojego drugiego wielkiego rywala – Novaka Djokovicia. – Liczę, że Novak będzie mógł grać tak długo, jak będzie chciał, ponieważ obecność takich osób jest dobra dla rozgrywek – podkreślił.

Piękne słowa Rogera Federera o swoich wielkich rywalach

Roger Federer przez wiele lat dzielił scenę z Hiszpanem i Serbem. W trakcie swojej kariery mierzył się aż 50 razy z Novakiem Djokoviciem (27 do 23 dla Serba) i zagrał 40 razy przeciwko Rafaelowi Nadalowi (24 do 16 dla Hiszpana).

– Mogę powiedzieć o nich tylko to, co najlepsze. Fantastycznie było dzielić z nimi kort przez tyle lat. Czułem się bardzo szczęśliwy, mając szczęście grać przeciwko każdemu z nich wiele razy. Mam wiele wspaniałych wspomnień z wielkich bitew przeciwko nim – zakończył.

W przyszłym roku wielkoszlemowy Australian Open 2024 zaplanowany został w dniach 14 – 28 stycznia. Tytułu wywalczonego w zeszłej edycji bronił będzie Serb Novak Djoković, a w przypadku kobiet – Białorusinka Aryna Sabalenka.

Czytaj też:

Iga Świątek zdradziła plany na przyszły rok. Pod ten turniej ustawia wszystkoCzytaj też:

Dramat legendy tenisa. Zdiagnozowano u niej poważną chorobę