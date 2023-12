Zwycięstwo Igi Świątek nic nie dało. „Polska drużyna” pokonana w Światowej Lidze Tenisa

W pierwszym meczu Światowej Ligi Tenisa mierzyły się drużyny Jastrzębi i Sokołów. Pierwsze dwa pojedynki rozegrał Hubert Hurkacz, który najpierw wystąpił w deblu z Casprem Ruudem, a następnie w mikście z Caroline Garcią. Polak przegrał oba (debel 6:7[6], mikst 2:6), co oznaczało prowadzenie Sokołów 13:8. Następnie na korcie pojawiła się Iga Świątek, która zagrała dwa spotkania – najpierw w deblu, a następnie w singlu. W międzyczasie bezpośredni mecz zagrali Taylor Fritz i Casper Ruud.

Iga Świątek przegrała mecz deblowy

Partnerką Igi Świątek w grze deblowej była Caroline Garcia. Ich przeciwniczkami były Jelena Rybakina i Sorana Cirstea. Set rozpoczął się od gry „cios za cios”, podczas której Polka i Kazaszka często wymieniały się crossami. Przy wyniku 1:1 Polsko-Francuska drużyna została przełamana, jednak błyskawicznie odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Następnie dzięki błędom przy returnach przeciwniczek Jastrzębie wyszły na prowadzenie 3:2. Ten stan nie potrwał długo, ponieważ Rybakina i Cirstea popisały się świetnymi smeczami i wyrównały.

Gra robiła się coraz bardziej zacięta, co odzwierciedlił gem numer siedem. W kluczowym momencie Garcia zaprezentowała pierwszego asa serwisowego, dzięki czemu Jastrzębie nie dały się przełamać. Sokoły również obroniły swoje podanie, po czym skorzystały z błędów Świątek i Garcii, przełamując je, dzięki czemu miały okazję zamknąć seta przy własnym serwisie. Polsko-Francuski duet próbował walki do samego końca, jednak przeciwniczki okazały się skuteczniejsze i wygrały 6:4, a seta zamknęła Jelena Rybakina asem serwisowym. Wynik meczu wynosił 12:19.

Casper Ruud nie dał szans Taylorowi Fritzowi w bezpośrednim starciu, wygrywając 6:1, dzięki czemu Norweg nadrobił stratę do tylko dwóch gemów (18:20). W ostatnim secie meczu pomiędzy Jastrzębiami a Sokołami zmierzyły się Iga Świątek i Jelena Rybakina.

Iga Świątek pokonała Jelenę Rybakinę i wyrównała stan meczu

Raszynianka doskonale rozpoczęła pojedynek przeciwko Kazaszce, która w ostatnich bezpośrednich meczach była od niej lepsza. Polka bez większych problemów zwyciężyła pierwszego gema i była bliska przełamania Kazaszki w drugim, ale ta znakomicie się obroniła. Po trzech gemach światowa „jedynka” prowadziła 2:1 i Jastrzębie pozostawały przy nadziei na odrobienie strat. Rybakina popełniła kilka błędów, dzięki czemu 22-latka z Raszyna znów miała break-point, lecz nie zdołała go zwyciężyć i stan seta się wyrównał.

Następnie to Kazaszka doprowadziła do break-pointów, jednak Polka została nieugięta. Zawodniczki wygrywały swoje podania i przy wyniku 4:3 dla Świątek trudno było przewidzieć, kto zakończy seta zwycięsko. Jelena Rybakina znów wyrównała, a przy podaniu Polki wywalczyła stan równowagi, a co za tym idzie następny break-point, którego nie wykorzystała. W ostatnim gemie udało jej się przełamać przeciwniczkę i wygrała 6:4, a wynik meczu wynosił 24:24.

O wszystkim zadecydował super tie-break

Zgodnie z zasadami zawodniczki musiały rozegrać dogrywkę do 10. punktów. Na początku pewniej czuła się Kazaszka, która szybko wywalczyła dwupunktową przewagę, jednak Iga Świątek skutecznie doprowadziła do wyrównania 3:3. Kolejne dwa punkty należały do Jeleny Rybakiny, która kontrolowała przebieg dogrywki.

Kazaszka posyłała znakomite forhendy, z którymi Polka miała niemałe problemy. Przy stanie 7:5 dla 24-latki zawodniczki zeszły na chwilę przerwy i zamieniły się stronami. Raszynianka nie wykorzystała swojego serwisu, przez co przewaga Sokołów powiększyła się do trzech punktów. Przy podaniu Rybakiny 22-latka dwukrotnie wywalczyła punkty i złapała kontakt, a następnie wyrównała stan dogrywki. Jednak to Kazaszka jako pierwsza wywalczyła piłkę meczową i wykorzystała ją, wygrywając 10:8 i w konsekwencji cały mecz.

Wyniki meczu Jastrzębie – Sokoły w Światowej Lidze Tenisa

Jastrzębie 24:27 Sokoły.

