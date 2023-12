Iga Świątek z wygraną dla reprezentacji Polski. Imponujące otwarcie w United Cup

United Cup to rozgrywki, które z pewnością są szczególną okazją do kibiców, żeby obserwować w akcji tenisistki i tenisistów ze swoich krajów, reprezentujących barwy narodowe. Dzięki temu np. w przypadku reprezentacji Polski nie tylko w singlu, ale też w mikście do gry ruszą Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Iga Świątek z premierowym zwycięstwem w sezonie

Oprócz Świątek i Hurkacza reprezentacyjne barwy przywdzieją: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Jan Zieliński i Daniel Michalski. Jako pierwsza do gry ruszyła liderka rankingu WTA. Świątek w RAC Arena w Perth, największym mieście w zachodniej Australii, poradziła sobie nadspodziewanie łatwo z Beatriz Haddad Maią.

Co ciekawe, Polka i Brazylijka przed rozpoczęciem starcia miały równy bilans bezpośrednich pojedynków, dokładnie po jednej wygranej. Świątek podczas rywalizacji otwierającej mecze Polski w United Cup 2024 pokazała jednak wysoką formę. Konsekwentnie realizowała taktykę założoną wspólnie z kapitanem drużyny, na co dzień trenerem zawodniczki, Tomaszem Wiktorowskim.

Haddad Maia dużo lepiej zaprezentowała się w drugim secie. Ostatecznie jednak wynik oraz długość rozgrywanego spotkania mówią same za siebie. Polka nawet jeśli broniła break pointów, to tak umiejętnie, że kilka minut później sama przełamywała Brazylijkę. Tak było w drugim i trzecim gemie drugiej partii. Haddad Maia dopięła swego odnośnie przełamania w szóstym gemie (4:2 dla Igi), ale Świątek i tak nie wypuściła zbudowanej przewagi, odłamując chwilę później (5:2), chwilę później zamykając spotkanie.

Liderka naszej kadry wygrała w dwóch partiach 6:2, 6:2.

Reprezentacja Polski faworytem w United Cup 2024

Około godziny 12:00 polskiego czasu rozpocznie się drugi pojedynek rywalizacji pomiędzy Polską a Brazylią. Hubert Hurkacz zmierzy się z dużo niżej notowanym w rankingu ATP Thaigo Seyboth Wildem. Na koniec dnia, pojedynek w mikście, w którym anonsowani są Świątek i Hurkacz. Początek starcia tego duetu od godziny 14:00.

Mecze United Cup można śledzić na antenach Polsatu Sport oraz w przypadku transmisji online, za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

