Hubert Hurkacz dorzucił wygraną dla reprezentacji. Teraz mikst z Igą Świątek

Sobotnie granie w RAC Arena w australijskim Perth dla Biało-Czerwonych udanie rozpoczęła Iga Świątek. Liderka rankingu WTA pokonała w dwóch setach (6:2, 6:2) aktualnie najlepszą brazylijską singlistkę. Beatriz Haddad Maia próbowała na różne strony dobrać się do świetnie grającej Polki, ale jedenasta rakieta świata była bezradna.

Zaskakujące problemy Huberta Hurkacza

Oprócz Świątek i Hurkacza reprezentacyjne barwy podczas United Cup przywdziewają: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Jan Zieliński i Daniel Michalski. Hurkacz w pierwszym starciu podczas rozgrywek zmierzył się z numerem 79 w rankingu, Thiago Seyboth Wildem. Brazylijczyk do złudzenia podobny do… Rogera Federera, postawił się wyżej notowanemu przeciwnikowi.

Widać to było już w pierwszej partii, w której wrocławianin – zgodnie z tradycją z poprzedniego sezonu – zagrał tie-breaka. Brazylijczyk, umiejętnie korzystający ze swoich okazji przy atomowym serwisie Polaka, wykorzystywał szanse, które mu się nadarzały. Efekt? Wygrana 7:6 w secie i 7:4 w samym tie-breaku. Wrocławianin za późno się obudził i przegrywając już 1:5, nie zdołał odrobić strat.

twitter

Wspierany dopingiem przez koleżanki i kolegów z kadry, „Hubi” zaprezentował zupełnie inną twarz od drugiej partii. Polak przełamał rywala już w pierwszym gemie (1:0), poprawił w siódmym (5:2) i mógł wypatrywać decydującego seta. W nim Hurkacz znów szybko przełamał Brazylijczyka (2:1), do końca pilnując swojego skutecznego podania i wygrywając w przekonujący sposób.

Reprezentacja Polski faworytem w United Cup 2024

Biało-Czerwonym w sobotę pozostał do rozegrania jeszcze jeden mecz w rywalizacji z reprezentacją Brazylii. Rozstawiona z „jedynką” Polska wystawi swój mikst, który docelowo ma błysnąć podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mowa o duecie Świątek – Hurkacz. United Cup to bardzo dobra okazja do sprawdzenia, jak ten zestaw wspólnie prezentuje się w międzynarodowej rywalizacji.

Początek miksta z udziałem Świątek i Hurkacza (ew. zmiany w składzie może dokonać kapitan zespołu Tomasz Wiktorowski) pierwotnie miał wystartować o godzinie 14:00. Mecze United Cup można śledzić na antenach Polsatu Sport oraz w przypadku transmisji online, za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Iga Świątek z wygraną dla reprezentacji Polski. Imponujące otwarcie w United CupCzytaj też:

Magda Linette dla „Wprost”: Rok zajęło mi, by nauczyć się z tym żyć. Nie da się tego zignorować