Polska walczy z Francją o finał United Cup. Znamy plan gier

Rywalizacja w United Cup rozpoczęła się od fazy grupowej. W niej reprezentacja Polski najpierw ograła Brazylię 3:0, a później Hiszpanię 2:1. Później przyszedł czas na ćwierćfinał, gdzie zespół prowadzony przez kapitana Tomasza Wiktorowskiego nie pozostawił złudzeń Chinom, triumfując 3:0. Teraz na drodze Polski staje Francja.

Znamy plan gier w półfinale United Cup

Francja musiała się napocić, by znaleźć się w najlepszej czwórce imprezy rozgrywanej w Australii. W ćwierćfinale po sześciogodzinnym pojedynku zawodnicy tej reprezentacji pokonali Norwegię 2:1. O wszystkim zadecydował mikst. Wydaje się, że w półfinale Trójkolorowi nie będą faworytem w starciu z Polską.

Mecz rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. O godzinie 00:30 na kort wybiegną Hubert Hurkacz oraz Adrian Mannarino. Dotychczas obaj panowie mierzyli się ze sobą czterokrotnie, odnosząc po dwa zwycięstwa. Później Iga Świątek ma zagrać z Caroline Garcią. Liderka rankingu WTA już trzy razy w swojej karierze pokonywała Francuzkę, a jej rywalka triumfowała tylko raz.

Jeśli po dwóch spotkaniach w meczu Polska Francja będzie remis, to finalistę wyłoni mikst. Tomasz Wiktorowski awizował do niego Świątek i Hurkacza. We Francji natomiast poza Garcią mamy Edouarda Rogera-Vasselina.

Polska – Francja: Hubert Hurkacz – Adrian Mannarino (około godz. 00:30)

Polska – Francja: Iga Świątek – Caroline Garcia (około godz. 2:30)

Polska – Francja: mikst (około godz. 4:30)

Przenosiny do Sydney

Dotychczas reprezentacja Polski grała swoje mecze w Perth. Faza finałowa United Cup odbywa się natomiast w Sydney. Nasz zespół zagra z Francją w pierwszym półfinale. W drugim duecie po godz. 7:30 naszego czasu zmierzą się zespoły Australii i Niemiec. Finał odbędzie się w niedzielę, 7 stycznia.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku polski zespół awansował do pierwszej czwórki United Cup. Jeśli zatem pokona Francję, to przebije ten wynik. W tym roku w łącznej puli nagród turnieju drużyn mieszanych znajduje się aż 10 mln dolarów.

