Rafael Nadal przekazał złe wieści. Ogromny pech przed Australian Open

Rafael Nadal jest jednym z najlepszych tenisistów w historii. Niestety 2023 rok nie był dla niego udany ze względu na trapiące go kontuzje biodra i mięśni. Rekonwalescencja zajęła mu około rok. Z jego powrotu cieszyli się nawet jego rywale.

Rafael Nadal przekazał złe wieści

Tenisista zapowiadał, że postara się wrócić na Australian Open, który zaplanowany został w dniach 14 – 28 stycznia. Tytułu wywalczonego w zeszłej edycji bronił będzie Serb Novak Djoković, a w przypadku kobiet – Białorusinka Aryna Sabalenka. Tuż przed startem Wielkiego Szlema Rafael Nadal wystartował w ATP Brisbane, gdzie odpadł dopiero w ćwierćfinale z Jordanem Thompsonem. Niestety Hiszpan poczuł ból, więc zdecydował się to sprawdzić. Jak się okazało 37-latek po raz kolejny doznał kontuzji

„Cześć wszystkim, podczas mojego ostatniego meczu w Brisbane miałem mały problem z mięśniem, który jak wiecie sprawił, że się martwiłem. Kiedy dotarłem do Melbourne, miałem okazję zrobić rezonans magnetyczny. Okazało się, że doznałem mikro-naderwania mięśnia, ale nie w tej samej części, w której doznałem kontuzji, co jest dobrą wiadomością” – poinformował.

Rafael Nadal podjął decyzję ws. startu w Australian Open

Niestety z tego powodu Rafael Nadal postanowił wycofać się z Australian Open 2024. „W tej chwili nie jestem gotowy do rywalizacji na maksymalnym poziomie w meczach 5-setowych. Dlatego wracam do Hiszpanii, aby zobaczyć się z lekarzem, poddać się leczeniu i odpocząć. Przez cały rok ciężko pracowałem na ten powrót i jak zawsze wspominałem, moim celem jest osiągnięcie najlepszego poziomu” – dodał.

„Pomimo smutnej dla mnie wiadomości, że nie będę mógł zagrać przed niesamowitą publicznością w Melbourne, nie jest to bardzo zła wiadomość i wszyscy pozostajemy pozytywnie nastawieni do sezonu. Naprawdę chciałem zagrać tutaj w Australii i miałem okazję rozegrać kilka meczów, które sprawiły, że byłem bardzo szczęśliwy i pozytywnie nastawiony. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia wkrótce!” – zakończył.

