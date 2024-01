Iga Świątek skomentowała porażkę w finale United Cup. Zwróciła się wprost do fanów

Iga Swiątek ma za sobą dobre przygotowania pod zbliżający się Australian Open. Polka wraz z kadrą brała udział w United Cup, drużynowej imprezie z udziałem największych gwiazd. Biało-Czerwoni w składzie Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Piter i Jan Zieliński radzili sobie bardzo dobrze, eliminując większość przeciwników bez problemu.

Iga Świątek z przekazem do fanów

W finale przeszkodzą nie do pokonania okazali się Niemcy. Choć Iga Świątek walczyła jak mogła, to porażka w mikście z parą Alexander Zverev/Laura Siegemund przesądziła o tym, że to do zachodnich sąsiadów trafiły medale za triumf. Pierwsza rakieta żeńskiego tenisa musiała zadowolić się srebrem oraz wyróżnieniem dla MVP całego turnieju.

Po zakończeniu zmagań Świątek nie ukrywała smutku. Na jej twarzy pojawiły się nawet łzy. Pamiątkowa patera była osłodzeniem gorzkiego smaku porażki, choć indywidualnie liderka rankingu ATP nie może mieć do siebie zastrzeżeń. W mediach społecznościowych podziękowała kibicom za wsparcie, pisząc, że domyślą się, iż ci oczekiwali innego wyniku.

„Zostawiliśmy dziś na korcie wszystko, co mieliśmy, ale na koniec dnia wygrali nasi przeciwnicy (gratulacje!). I choć wiem, że Wy – fani chcieliście innego wyniku to mam nadzieję, że doceniacie jakość, energię, zaangażowanie i emocje, które włożyliśmy jako team w ten turniej. Będziemy mieli kolejne szanse na to, żeby jak zawsze dać z siebie wszystko i poprawić rezultat” – napisała Świątek w mediach społecznościowych.

Iga Świątek powalczy w Australian Open

Iga Świątek zrezygnowała ze startu w turnieju w Adelajdzie. Chce teraz skupić się na dobrym przygotowaniu pod Australian Open. W ubiegłym sezonie dotarła do czwartej rundy turnieju w Melbourne.

