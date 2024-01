Doskonałe wieści dla Igi Świątek. Wzrosła przewaga nad groźną rywalką

Iga Świątek wygrała każde z pięciu spotkań w turnieju drużyn mieszanych United Cup. Zainkasowała zatem 500 punktów do rankingu WTA i jednocześnie straciła 125 punktów za ubiegłoroczny występ w tej imprezie. To sprawia, że w zestawieniu przy jej nazwisku widzimy obecnie 9880 punktów i to nie koniec dobrych wiadomości.

Rośnie przewaga nad Aryną Sabalenką

W tym samym czasie wiceliderka rankingu WTA Aryna Sabalenka brała udział w turnieju w Brisbane, lecz w finale przegrała z Jeleną Rybakiną. To sprawia, że nie obroniła całego dorobku, który wywalczyła rok temu o tej samej porze w Adelajdzie. Tym samym zwiększa się jej strata do polskiej tenisistki, która wynosi już 975 punktów.

Co istotne, teraz kluczowy czas przed Sabalenką, która od 14 stycznia będzie bronić tytułu w Australian Open. Odpadnięcie na szybkim etapie może ją słono kosztować. Świątek natomiast ma szansę na spory zysk, bo rok temu pożegnała się z turniejem w IV rundzie, a teraz jest realna okazja, by ten wynik przebić. Polka w takiej formie będzie jedną z faworytek do triumfu w całej imprezie.

Odzyskała tron i nie chce go oddawać

W ubiegłym roku Iga Świątek na kilka tygodni utraciła przodownictwo w rankingu WTA właśnie na rzecz Sabalenki. Na pierwsze miejsce raszynianka wróciła w listopadzie po triumfie w WTA Finals. Obecna sytuacja w zestawieniu daje nadzieję, że Polka znów na dłużej rozsiądzie się w fotelu liderki.

Jak wyliczył profil „Z kortu – informacje tenisowe” na platformie X, Świątek pozostanie na pierwszym miejscu co najmniej do 18 lutego. Jednocześnie jednak wyniki rywalek i samej zainteresowanej mogą ułożyć się tak, iż panowanie będzie wydłużone w czasie.

Warty uwagi jest również fakt, że Świątek zbliża się do granicy 10 tysięcy punktów i w przypadku udanego występu w Australian Open może przebić tę granicę. Poza Świątek w szerokiej czołówce rankingu WTA jest wciąż Magda Linette, która zajmuje 24. lokatę z dorobkiem 1896 punktów.

Najlepsza „10” rankingu WTA w grze pojedynczej:

1. Iga Świątek 9880 pkt

2. Aryna Sabalenka 8905

3. Jelena Rybakina 6811

4. Coco Gauff 6660

5. Jessica Pegula 5905

6. Ons Jabeur 4076

7. Marketa Vondrousova 3966

8. Maria Sakkari 3770

9. Karolina Muchova 3590

10. Barbora Krejcikova 2945

