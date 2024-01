Wiemy, z kim Hubert Hurkacz zagra w Australian Open. Jak daleko dotrze „Hubi”?

Paradoksalnie, to nie muszą być dobre wieści dla Huberta Hurkacza. Najlepszy polski singlista, jedyny w gronie uczestników Australian Open 2024, zazwyczaj dużo lepiej prezentuje się w meczach, w których niekoniecznie jest faworytem. Jeśli jednak wrocławianin ma zamiar nadal wspinać się w rankingu ATP, to wygrane w meczach z rywalami pokroju Omara Jasiki, muszą być obowiązkiem.

Wiemy, z kim zagra Hubert Hurkacz w Australian Open

Omar Jasika to Australijczyk, który musiał przejść przez kwalifikacje, żeby dostać się do głównej drabinki turniejowej Australian Open. Reprezentant gospodarzy to obecnie tenisista numer 341. na światowych listach. Inny scenariusz niż zwycięstwo w trzech partiach na korzyść Polaka nie powinno wchodzić w grę.

W przypadku wygranej Polaka (mecz poniedziałek bądź wtorek) w drugiej rundzie na „Hubiego” może czekać powracający po problemach zdrowotnych do touru Denis Shapovalov bądź kolejny tenisista z kwalifikacji. Poważna przeszkoda, spoglądając na aktualny ranking ATP, to starcie w 1/8 finału, gdzie – jak wskazuje drabinka turniejowa – może czekać na Hurkacza Holger Runę. Duńczyk to jedna z największych gwiazd tenisa, spoglądając na graczy młodego pokolenia.

Gdzie oglądać mecze Australian Open 2024?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemowe zmagania w Melbourne można śledzić w dniach 14-28 stycznia, na antenach Eurosportu. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna zarówno w Eurosporcie Extra w Playerze, jak i za pośrednictwem platform typu Polsat Box Go – gdzie dostępne będą eurosportowe kanały.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Już teraz zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

