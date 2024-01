Iga Świątek zabrała głos przed Australian Open. Mówi o najbliższej rywalce

Iga Świątek obecnie zajmuje pozycję liderki rankingu WTA i pozostanie nią jeszcze co najmniej do 18 lutego. Dobry występ podczas Australian Open jeszcze tylko może wydłużyć jej panowanie. W ubiegłym roku Polka odpadła z rywalizacji w czwartej rundzie, kiedy przegrała z Jeleną Rybakiną. Teraz z tą samą tenisistką może się spotkać najwcześniej w półfinale. Jednocześnie jednak przystępuje do turnieju z mniejszą liczbą obaw niż w poprzednim sezonie.

Doskonały początek sezonu Igi Świątek

Iga Świątek notuje obecnie serię 16 zwycięstw z rzędu. Poprzedni rok zakończyła triumfami w turniejach WTA 1000 w Chinach oraz WTA Finals. W obecnym sezonie wygrała pięć spotkań w ramach United Cup, a reprezentacja Polski dotarła do wielkiego finału. Świątek w imprezie, w której rywalizowały drużyny mieszane, straciła w spotkaniach singlowych zaledwie jednego seta.

– Miło było rozegrać kilka wysokiej jakości meczów z czołowymi zawodniczkami. Uświadomiłam sobie, że czuję się całkiem pewnie, trochę lepiej niż w zeszłym roku. Mam nadzieję, że to uczucie pozostanie ze mną – powiedziała na spotkaniu z mediami w Melbourne, cytowana przez thedailystar.net.

Świątek mówi o pierwszej rywalce

Liderka światowego rankingu nie miała szczęścia w losowaniu Australian Open. Już na inaugurację zmierzy się z Sofią Kenin. Mierzyła się z nią w pamiętnym finale Rolanda Garrosa 2020. Wówczas Świątek wygrała 6:4, 6:1 i zdobyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Z różnych powodów Amerykanka wypadła ze światowej czołówki. Pojawiły się kontuzje i obniżka formy. Przez chwilę nie było jej nawet w pierwszej dwusetce rankingu WTA. Teraz zajmuje w nim 38. lokatę.

– Mój pierwszy finał Wielkiego Szlema odbył się z Sofią, a teraz gramy w pierwszej rundzie. To dość dziwne. Nasze życiowe podróże się rozeszły. Wiem, że gra solidny tenis. To nie będzie łatwy mecz, ale po prostu przygotuję się tak jak zwykle – powiedziała Polka.

W przeszłości Kenin triumfowała w Australian Open. Miało to miejsce w 2020 roku. Świątek najlepszy wynik w Melbourne osiągnęła w sezonie 2022, kiedy dotarła do półfinału. Przegrała wówczas z Danielle Collins, z którą potencjalnie może się zmierzyć w drugiej rundzie tegorocznego turnieju.

