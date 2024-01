Świątek rozegra mecze podwyższonego ryzyka w Australian Open. Dlaczego będą kluczowe?

Przed nami kolejna edycja niezwykle prestiżowego turnieju wielkoszlemowego, w którym oczywiście wystąpi także Iga Świątek. Reprezentantka Polski jeszcze nigdy nie zatriumfowała w Australian Open, choć startowała w nim już 5 raz. Czy za 6. podejściem w końcu zwycięży? Według Lecha Sidora, byłego tenisisty, raszynianka najpierw musi pokonać dwie przeciwniczki w meczach podwyższonego ryzyka. Jeśli w nich pójdzie jej dobrze, to i w dalszych fazach rozgrywek powinna sobie poradzić.

Kluczowe mecze Igi Świątek w Australian Open

Przypomnijmy jednak, że część drabinki, do której trafiła nasza rodaczka, nie jest najłatwiejsza. Już na wstępie 22-latka zmierzy się z Sofią Kenina, czyli triumfatorką AO sprzed kilku lat. Amerykanka dość niespodziewanie wygrała ten turniej w 2020 roku, choć w dwóch ostatnich edycjach kończyła rywalizacje już na pierwszej rundzie. Później z kolei Świątek może trafić na Danielle Collins, czyli finalistę z sezonu 2022.

Właśnie na te dwie przeciwniczki uwagę zwrócił uwagę Lech Sidor w studio „Meczyków. – „Kenin? O, mistrzyni Australian Open? To ja jej pokażę!”. To jest pierwsza myśl, którą ma Iga. „Danielle Collins? Ona mnie ograła w półfinale, ja chciałam zagrać z Ashleigh Barty, cały świat na to szykował…” I nie ma. Mecz z Collins to byłby taki trochę rewanż jednak. Zobaczcie, co w tym czasie od momentu tamtej porażki Iga z nią zrobiła parę razy. Wybijała jej tenis z głowy tak, że aż było strach patrzeć – powiedział komentator.

Ostatni mecz Polki i Amerykanki zakończył się wynikiem 2:0 (6:1, 6:0) dla pierwszej z wymienionych. Starcie to odbyło się 16 sierpnia w Cincinnati. Wcześniej Świątek triumfowała też w Montrealu 2:1 (6:3, 4:6, 6:2) czy w Dosze 2:0 (6:0, 6:1). Jedyny triumf Collins nad Świątek to ten z Australian Open w 2022 roku. Wtedy Amerykanka zwyciężyła 2:0 (6:4, 6:1). Ogólny bilans meczów to jednak 4:1 dla naszej rodaczki. Z Sofią Kenin 22-latka zmierzyła się tylko dwukrotnie. I w 2016 roku, i w 2020 było 2:0 dla biało-czerwonej.

Co musi zrobić Iga Świątek?

Następnie Sidor wyjaśnił, dlaczego uważa te mecze za kluczowe. – Starcia z Kenin i z Collins to są dla mnie dwa mecze podwyższonego ryzyka. Pierwszy na zasadzie „kiedyś wygrałaś, a teraz ja rządzę”, a drugi w stylu „pokażę ci, gdzie jest twoje miejsce”. Jeśli Świątek rozpędzi się na tych dwóch meczach i pokaże taki tenis, jak w United Cup, to ten jej walec się zatrzyma dopiero na plaży – stwierdził.

Pierwszy mecz Igi Świątek w Australian Open właśnie z Sofią Kenin zaplanowano na wtorek 16 stycznia. Godzina ani kolejność meczów na ten dzień jeszcze nie zostały ustalone.

