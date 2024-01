Mecz-pułapka dla Igi Świątek. Polka rozpoczyna walkę w Australian Open

Liderka rankingu WTA wraca do Melbourne, żeby spróbować sięgnąć po tytuł, którego jeszcze nie ma w swoim dorobku. Iga Świątek w dotychczasowej karierze trzykrotnie zdobywała tytuły na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz podczas US Open (2022), jeśli mowa o turniejach Wielkiego Szlema. W przypadku Australian Open, Polka najdalej dotarła do półfinału imprezy na Antypodach w 2022 roku.

Iga Świątek – Sofia Kenin, gdzie i o której pojedynek?

Pierwszą rywalką polskiej tenisistki będzie Sofia Kenin. Urodzona w Moskwie, ale reprezentująca barwy USA zawodniczka, to utytułowana zawodniczka. Kenin w swoim dorobku ma m.in. wygraną w Australian Open (2020) oraz finał Rolanda Garrosa (2020). W przypadku paryskiego turnieju wielkoszlemowego, mecz o tytuł Amerykanka przed prawie czterema laty przegrała ze… Świątek.

Najwyżej w rankingu WTA Kenin była na czwartej pozycji w marcu 2020 roku. Amerykanka w ostatnich latach mocno obniżyła loty, ale trudno nie odnieść wrażenia, że w przypadku tak prestiżowych starć, jak okazja do rywalizacji ze Świątek, Kenin postawi wszystko na jedną kartę. Z tego też względu Polka musi uważać na takie mecze-pułapki w drabince turniejowej, zwłaszcza w turniejach Wielkiego Szlema.

Początek spotkania Świątek z Kenin od godziny 2:00 polskiego czasu, w nocy z poniedziałku na wtorek. Będzie to starcie I rundy turnieju AO 2024. Z polskich akcentów w singlu, z Melbourne pożegnała się już Magda Linette. Do II rundy awansowali za to Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz.

Gdzie oglądać mecze Australian Open 2024?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemowe zmagania w Melbourne można śledzić w dniach 14-28 stycznia, na antenach Eurosportu. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna zarówno w Eurosporcie Extra w Playerze, jak i za pośrednictwem platform typu Polsat Box Go – gdzie dostępne będą eurosportowe kanały.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Już teraz zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

