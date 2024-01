Oto kolejna rywalka Igi Świątek. Zapowiada się trudne starcie

Iga Świątek jest wymieniana w gronie faworytek do triumfu w tegorocznej edycji Australian Open. Niestety drabinka do finału w tym roku nie należy do najłatwiejszych. W drodze do finału pierwsza rakieta świata może potencjalnie rozegrać trzy mecze z zawodniczkami, które w poprzednim sezonie zamykały jej drogę do triumfów w Wielkich Szlemach.

Australian Open: Iga Świątek poznała kolejną rywalkę

W pierwszym meczu raszynianka mierzyła się z Sofią Kenin – byłą triumfatorką Australian Open, z którą w przeszłości mierzyła się w finale French Open. Amerykanka sprawiła jej sporo problemów, ale koniec końców to Iga Świątek wyszła górą z tego starcia – 7:6, 6:2.

Drugą rywalkę dla Świątek wyłonił mecz Angelique Kerber z Danielle Collins. Ostatecznie to reprezentantka USA wygrała po trudnym trzysetowym starciu (6:2, 3:6, 6:1) z reprezentantką Niemiec. Oznacza to, że Iga Świątek stanie naprzeciwko 62. rakiety świata. Mimo że zawodniczka jest znacznie niżej notowana, to miała już raz okazję triumfować w meczu z Polką.

Kiedy mecz Igi Świątek z Danielle Collins?

Tenisistki mierzyły się ze sobą sześć razy, z czego pięciokrotnie triumfowała Iga Świątek. Jedyna porażka Polki miała miejsce na Australian Open. Amerykanka była jej rywalką w półfinale Wielkiego Szlema w 2022 roku. Collins wygrała wówczas 6:4, 6:1 i awansowała do wielkiego finału, w którym uległa Ashleigh Barty. To był jej najlepszy start w Melbourne.

Mecz Igi Świątek z Danielle Collins rozegrają swój mecz 2. rundy Australian Open najprawdopodobniej w czwartek 18 stycznia. Dokładną datę i godzinę organizatorzy powinni podać w najbliższym czasie.

Australian Open: Drabinka Igi Świątek

W tym roku pula nagród w Australian Open wynosi 86,5 mln dol. australijskich, czyli ok. 234 mln zł. Za sam występ w pierwszej rundzie tenisiści otrzymają około 300 tysięcy złotych. Ponadto triumfatorzy tego Wielkiego Szlema otrzymają około 2,13 mln dolarów, czyli ponad 8,5 mln zł.

2. runda: Danielle Collins

3. runda: Marie Bouzkova, Linda Noskova, McCartney Kessler

4. runda: Wieronika Kudiermietowa, Elina Switolina, Katerina Siniakova

ćwierćfinał: Marketa Vondrousova, Jelena Ostapenko, Wiktoria Azarenka, Emma Navarro

