Magda Linette przerwała milczenie. Powiedziała „Wprost”, jak się czuje

Niestety Magda Linette na Australian Open 2024 nie powtórzy ubiegłorocznego sukcesu, kiedy dotarła do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju. Niestety w meczu 1. rundy przeciwko Karolinie Woźniacki poznanianka borykała się z kłopotami zdrowotnymi. W pierwszym przegranym 2:6 secie z reprezentantką Danii 24. rakieta świata poprosiła o przerwę medyczną. Co prawda Polka wróciła później do gry, ale niestety przy wyniku 0:2 w drugim secie musiała skreczować z powodu kontuzji lewego uda.

Magda Linette informuje, jak się czuje

Uraz sprawił, że Linette nie jest w stanie kontynuować walki na wielkoszlemowym turnieju. Tenisistka miała wziąć udział w rywalizacji deblowej z Bernardą Perą, ale musiała się wycofać. Dotychczas ani jej otoczenie, ani sama zawodniczka nie udzielali informacji o stanie zdrowia 31-latki. W związku z tym postanowiliśmy zapytać, jak się czuje reprezentantka Polski. Udało nam się uzyskać krótki komentarz Magdy Linette nt. stanu jej zdrowia.

– Wszystkie decyzje podejmujemy po konsultacjach z lekarzami. Kontuzja jest na tyle poważna, że wycofałam się z debla, ale na całe szczęście nie na tyle poważna, żeby mówić o bardzo długiej przerwie – poinformowała Magda Linette.

Kiedy Magda Linette będzie mogła wrócić na kort?

Kiedy Magda Linette będzie w stanie wrócić do Touru? – Teraz skupiam się na regeneracji i szybkim powrocie na korty. Kiedy? To wszystko zależy od tego, jak mój organizm zareaguje na leczenie – zakończyła.

W grze o triumf w Australian Open wciąż są inni polscy tenisiści. Magdalena Fręch pokonała Darię Saville (6:7, 6:3, 7:5) i teraz zmierzy się z Caroline Garcią, Iga Świątek wyeliminowała Sofię Kenin (7:6, 6:2) i powalczy o 3. rundę z Danielle Collins, a Hubert Hurkacz pokonał Omara Jasikę (7:6, 6:4, 6:2) i stanie naprzeciwko kolejnego kwalifikanta – Jakuba Mensika.

