Magdalena Fręch z życiowym wynikiem w AO. Pokonała faworyzowaną rywalkę

Po eliminacji Magdy Linette w pierwszej rundzie Australian Open na placu boju wśród Polek pozostały Iga Świątek i Magdalena Fręch. O ile w przypadku pierwszej można powiedzieć, że dopiero się rozkręca, tak dla drugiej każdy mecz na imprezie wielkoszlemowej stanowi wielką nobilitację. Pochodząca z Łodzi zawodniczka pokonała Carolinę Garcię w meczu II rundy Australian Open 6:4, 7:6 (7:2) i awansowała do dalszej fazy zmagań.

Magdalena Fręch z życiowym sukcesem w Australian Open

Faworytką spotkania wydawała się Francuzka, która plasowała się na 19. miejscu w rankingu WTA. Po pierwszym gemie, w którym przełamała Polkę, można było potwierdzić słuszność tych przewidywań. Mimo to Magdalena Fręch ani na moment się nie załamała. Długo walczyła o kolejnego gema, który ostatecznie dał większe prowadzenie przeciwniczce. Z czasem wynik zmienił się na 4:2, co dawało znacznie większe szanse wyżej notowanej tenisistce. Fręch cały czas nie ustawała w wysiłkach i gdy coraz mocniej walczyła o odrobienie strat, zmuszała Garcię do błędów, a co za tym idzie do frustracji. Od tamtej pory gemy w pierwszym secie wygrywała już tylko Polka. Spokojnie robiła swoje, wcielając się w rolę egzekutorki. Wygrana 6:4 w takim stylu była dla niej wielką sprawą.

Na nic to by się nie zdało, gdyby nie drugi set, a w nim Garcia była już stabilniejszą zawodniczką. Żadna z zawodniczek nie potrafiła wypracować sobie nawet dwugemowego prowadzenia. Gdy Fręch przegrała podanie w siódmym gemie, to Francuzka zrobiła to samo w kolejnym. Podobna sytuacja miała miejsce kilkanaście minut później, co sprawiło, że do rozstrzygnięcia losów partii potrzebny był tie-break. Ten potoczył się idealnie po myśli Polki, która na początek przy podaniu Garcii zdobyła dwa punkty. Dodając do tego pewną grę przy własnym serwisie postawiła kropkę nad i zwyciężając 7:2.

Fręch zagra z Anastasiją Zacharową

Awans do trzeciej rundy Australian Open to dla Magdaleny Fręch życiowy wynik w historii startów w Melbourne, a zarazem wyrównanie najlepszego rezultatu w startach w Wielkim Szlemie. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Anstasija Zacharowa.

