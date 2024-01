Magda Linette odniosła się do mema z Lewandowskim. Odpowiada na zarzuty

Magda Linette nie tak wyobrażała sobie Australian Open 2024. Tenistka, która w ubiegłym roku sprawiła furorę docierając do półfinału turnieju w Melbourne, przegrała w obecnej edycji już w pierwszej rundzie. Na przeszkodzie w starciu z Caroline Wozniacki stanęło zdrowie, które sprawiło, iż reprezentantka Polski musiała skreczować.

Magda Linette tłumaczy sprawę memu z Lewandowskim

Druga rakieta naszego kraju nie ukrywała smutku. Po spotkaniu świat obiegły zdjęcia załamanej zawodniczki. Jak powiedziała „Wprost”, kontuzja nie spowoduje długiej przerwy, lecz na moment musi skupić się na dojściu do zdrowia. Co zrozumiałe, wycofała się także z rywalizacji deblowej w Australian Open.

Tenisistka znalazła chwilę, by wytłumaczyć obecną sytuację, a także historię z Gali Mistrzów Sportu mediom. Linette zajęła w Plebiscycie Przeglądu Sportowego 18. miejsce, tuż za Robertem Lewandowskim. Pozycja Polaka była olbrzymią sensacją, gdyż z reguły zajmował miejsca na podium lub w jego okolicy. Linette zamieściła tego wieczoru mem z przerobionym zdjęciem piłkarza. Otrzymała mnóstwo słów hejtu, do którego odniosła się teraz w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Wielkim echem odbiła się informacja, że Robert nie trafił do pierwszej dziesiątki Plebiscytu „Przeglądu Sportowego”. Jako że zajęłam miejsce tuż za Robertem, stworzyłam wpis, który miał pokazać, że doskonale rozumiem, co on teraz czuje. To było mrugnięcie okiem w jego stronę i wyraz mojej sympatii. Absolutnie nie miałam nic złego na myśli. Przecież też jestem sportowcem. Mam nadzieję, że jeżeli Robert to zobaczył, to właśnie tak to odebrał – opowiedziała Linette.

Ranking WTA Magdy Linette

Magda Linette przed turniejem zajmowała 24. pozycję w rankingu WTA. Można zakładać, że po Australian Open spadnie w zestawieniu, gdyż nie obroni punktów zdobytych przed rokiem.

