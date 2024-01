Poznaliśmy godziny meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Będzie trzeba zarwać noc

Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz rozpoczęli Australian Open od triumfów bez straty seta, choć oboje musieli się trochę napocić w starciach z przeciwnikami. Raszynianka pokonała Sofię Kenin, a najlepszy polski tenisista uporał się z kwalifikantem – Omarem Jasiką. Poznaliśmy już godziny kolejnych spotkań rozgrywanych przez biało-czerwonych.

Wtedy Świątek i Hurkacz wyjdą na kort

W czwartek spośród reprezentantów Polski na kort wyjdzie najpierw liderka rankingu WTA. Ponownie zagra w sesji dziennej, czyli to oznacza, że jej pojedynek w drugiej rundzie z Danielle Collins rozpocznie się o 2 w nocy polskiego czasu. Obie panie zmierzą się na Rod Laver Arena. Dotychczas Świątek zagrała z Collins pięć razy. Wygrała czterokrotnie, choć jedyna porażka przytrafiła się jej właśnie podczas Australian Open – w spotkaniu półfinałowym w 2022 roku.

Hubert Hurkacz zagra z Jakubem Mensikiem w bardziej przystępnej porze niż jego koleżanka z reprezentacji. Pojedynek wrocławianina z czeskim tenisistką zaplanowano jako czwarty w kolejności od godz. 1:00 na Kia Arena. To oczywiście oznacza, że dziewiąty zawodnik rankingu ATP zagra nad ranem polskiego czasu.

twitter

Realna szansa na przebicie życiowych wyników

Na razie Australian Open w turnieju singlowym toczy się udanie dla reprezentantów Polski. W pierwszej rundzie odpadła jedynie Magda Linette, która walczyła nie tylko z rywalką, ale również kontuzją. Dwie przeciwniczki pokonała już natomiast Magdalena Fręch, osiągając życiowy wynik w zmaganiach w Melbourne.

Na „życiówki” w tym turnieju mają szansę także Świątek oraz Hurkacz. 22-latka w ubiegłym sezonie dotarła w Australian Open do czwartej rundy, a jej najlepszy wynik w karierze to półfinał z 2022 roku. W przypadku wrocławianina mamy do czynienia z inną sytuacją. Dotychczas bowiem w tej imprezie nie docierał dalej niż do czwartej rundy. Teraz jest nadzieja na to, że oboje poprawią swoje najlepsze rezultaty.

Czytaj też:

Magdalena Fręch z życiowym wynikiem w AO. Pokonała faworyzowaną rywalkęCzytaj też:

Niedawno rywalizował z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem. Teraz ma spore problemy