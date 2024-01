Znamy godzinę meczu Hurkacz – Miedwiediew. Nie mamy dobrych wiadomości

Hubert Hurkacz idzie jak burza przez tegoroczną edycję Australian Open. Dotychczas Polak najdalej zaszedł do czwartej rundy. Na szczęście w 2024 roku już przebił swoje osiągnięcie i awansował do pierwszego ćwierćfinału w Melbourne i drugiego w swojej karierze na Wielkim Szlemie. Wrocławianin do tej pory mierzył się z Omarem Jasiką, Jakubem Mensikiem, Ugo Humbertem oraz Arthurem Cazaux.

Australian Open: Hubert Hurkacz – Daniił Miedwiediew

Teraz żarty się skończyły. Na Polaka będzie czekało zdecydowanie trudniejsze zadanie, bo w ćwierćfinale stanie on naprzeciwko Daniiła Miedwiediewa. Rosjanin plasuje się na trzecim miejscu w rankingu ATP. Czołowy tenisista do tej pory pokonał na Australian Open Terence'a Atmane'a, Emila Ruusuvuoriego, Felixa Augera-Aliassime'a oraz Nuno Borgesa.

Mimo że Miedwiediew jest wyżej notowany, to Hurkacz lubi z nim grać. Bilans ich starć wynosi 4:2. Tylko raz spotkali się na Wielkim Szlemie. Miało to miejsce w 2021 roku na Wimbledonie. Wówczas lepszy w pięciu setach był wrocławianin. Z kolei w ostatnich pięciu potyczkach triumfował w World Tennis League, ATP Halle i ATP Miami. Z kolei Rosjanin był lepszy podczas ATP Finals i ATP Toronto.

O której godzinie i kiedy Hubert Hurkacz wyjdzie na kort?

Organizatorzy podali już plan gier na środę. To wtedy Hubert Hurkacz zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem. Niestety dla kibiców polskiego tenisisty nie mamy dobrych wieści, bo zawodnicy pojawią się na korcie nie wcześniej niż o godz. 3:30 w nocy z wtorku na środę. Ich starcie zaplanowano jako drugie na Rod Laver Arena. Wcześniej zameldują się Linda Noskova, czyli pogromczyni Igi Świątek oraz Dajana Jastremśka.

Potyczki Huberta Hurkacza na Australian Open można śledzić na żywo na antenie Eurosportu. Dodatkowo transmisje są dostępne również online w internecie na platformach Eurosport Extra w Playerze, jak i Polsat Box Go.

twitterCzytaj też:

Ukraińskie tenisistki przejmująco walczą w Australian Open. To coś więcej niż tenisCzytaj też:

Iga Świątek mocno skrytykowana za występ w Australian Open. Te słowa mogą zaboleć