Aryna Sabalenka w kosmicznej formie. Jeden krok do zwycięstwa w Australian Open

Kto zdecydował się obejrzeć pierwszy półfinał pań w Australian Open, z pewnością nie żałuje. Aryna Sabalenka i Coco Gauff stworzyły świetne widowisko, pojedynek na miarę gry o finał Wielkiego Szlema. Ostatecznie górą Białorusinka, która w trakcie spotkania wyszła jednak ze sporych tarapatów. Sabalenka dokonała tego jednak w świetnym stylu, raz jeszcze pokazując, jak groźną rywalką jest dla Igi Świątek – liderki rankingu WTA.

Aryna Sabalenka awansowała do finału Australian Open 2024

Białorusinka udanie zrewanżowała się Amerykance za porażkę w finale US Open 2023. Co ciekawe, przed rozpoczęciem pojedynku Gauff miała korzystny bilans pojedynków z Sabalenką, w stosunku 4-2.

Wiceliderka rankingu WTA w Melbourne czuje się jednak, jak ryba w wodzie. Sabalenka broni tytułu AO zdobytego przed rokiem i do dubletu pozostał już tylko finałowy krok. W czwartkowym półfinale Białorusinka narzuciła swój styl grania, na który Amerykanka starała się odpowiedzieć, ale nie miała tak mocnych argumentów, jak rywalka.

Przełomowa była końcówka pierwszego seta. Po osiągnięciu przewagi przez Sabalenkę Gauff odrobiła straty i wyszła na prowadzenie 6:5 z przełamaniem serwisu. Co więcej, miała w dwunastym gemie meczu piłkę na rakiecie przy 30:0. Zamiast 40:0, za chwilę Sabalenka dokonała przełamania powrotnego, a co więcej, wygrała tie-breaka 7:2. W drugim secie stało się jasne, że choć obie tenisistki szły dosyć równo, to Sabalenka zada decydujący cios. Tak się stało, a partia zakończyła się wygraną 6:4 i w całym meczu.

W finale rywalką Białorusinki będzie Chinka Qinwen Zheng. W drugim półfinale AO 2024 tenisistka z Azji uporała się z rewelacją turnieju w Melbourne, Ukrainą Dajaną Jastremską. Rewelacyjna kwalifikantka przegrała z Chinką 4:6, 4:6. Finał odbędzie się w najbliższą sobotę (tj. 27 stycznia).

twitter

Australian Open 2024, gdzie i kiedy oglądać turniej?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemowe zmagania w Melbourne można śledzić w dniach 14-28 stycznia, na antenach Eurosportu. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna zarówno w Eurosporcie Extra w Playerze, jak i za pośrednictwem platform typu Polsat Box Go – gdzie dostępne będą eurosportowe kanały.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 są i będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

Czytaj też:

Ekspert dla „Wprost”: Żaden z meczów podczas Australian Open nie był perfekcyjny dla Igi ŚwiątekCzytaj też:

Daniił Miedwiediew docenił klasę Huberta Hurkacza. Co za słowa o Polaku