Aryna Sabalenka mistrzynią Australian Open. Pokaz ogromnej siły Białorusinki

Po odpadnięciu z turnieju Igi Świątek w Melbourne w turniejowej drabince najwyżej rozstawioną, z „dwójką”, była wiceliderka rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka udowodniła po raz kolejny, że objęcie przez nią na dwa miesiące prowadzenia na światowej liście tenisistek, nie było przypadkowe.

Aryna Sabalenka mistrzynią Australian Open, porażka Qinwen Zheng

Sobotni finał zapowiadał się interesująco. Co prawda Sabalenka z meczu na mecz udowadniała, że w Melbourne może być nie do ogrania, ale jej przeciwniczka, Qinwen Zheng, również miała swoje argumenty. Chinka grała jednak swój pierwszy finał Wielkiego Szlema, co było widać zwłaszcza w kluczowych momentach spotkania. Sabalenka wytrzymywała bowiem pod względem mentalnym, a Zheng popełniała proste błędy.

Ostatecznie Białorusinka turniej zakończyła bez straty choćby jednego seta. W siedmiu meczach za każdym razem ogrywała rywalki „do zera” po stronie wygranych partii. W sobotę scenariusz był niemal identyczny w obu partiach. Zaczynało się od szybkiego przełamania, od 2:0 w secie i później było tylko konsekwentne budowanie przewagi.

Najwięcej emocji? W ostatnim gemie meczu. Sabalenka miała 40:0, później szansę na przełamanie miała Chinka – jedyną w meczu – ale Białorusinka zdołała zachować spokój po swojej stronie. Domykając to, na co ciężko pracowała w ostatnich dwóch tygodniach.

Zheng do finału dotarła jako najlepiej serwująca tenisistka AO 2024. Ze swojego serwisu, wielkiego atutu, skrzętnie korzystała. Nerwy sprawiały jednak, że w ważnych sytuacjach ręka drżała. Efekt? Podwójny błąd serwisowy dający… przełamanie Sabalence. Kibice na trybunach Rod Laver Arena ze zdziwieniem spoglądali na próby mającej zaledwie 21 lat zawodniczki. To również ważne. Chinka ciągle ma przed sobą jeszcze wielkie mecze. Pierwszy z nich był… twardym zderzeniem z białoruską maszyną. Sabalenka dzięki wygranej obroniła tytuł wielkoszlemowy zdobyty w Australii przed rokiem. Co ciekawe, to jej drugie trofeum Wielkiego Szlema w karierze – póki co wygrywa „tylko” w AO.

