Terminarz startów Igi Świątek. W tych turniejach weźmie udział

Iga Świątek ma już za sobą pierwsze starty w 2024 roku. Nasza rodaczka najpierw występowała w drużynowych rozgrywkach w ramach United Cup, gdzie jako członkini reprezentacji Polski dotarła do finału i w nim poległa z Niemcami. Następnie wzięła udział w Australian Open, z którym pożegnała się po trzech meczach i porażce z Lindą Noskovą. Kiedy możemy oczekiwać kolejnych występów raszynianki?

Jak poszło Idze Świątek w Australian Open?

Wiele wskazuje na to, iż najbliższe miesiące znów upłyną nam pod znakiem rywalizacji biało-czerwonej z jej największą rywalką, czyli Aryną Sabalenką. To właśnie Białorusinka wygrała wspomniany już wcześniej Wielki Szlem, broniąc pełną pulę 1000 punktów. W tej chwili jednak 26-latka wciąż traci do młodszej koleżanki po fachu ponad 850 „oczek”.

To zarówno duża jak i mała przewaga. Z jednej strony daje Idze Świątek pewien komfort w planowaniu kolejnych sezonów. Z drugiej Polka nie może sobie pozwolić na zbyt wiele wpadek, dlatego musi osiągać sukcesy w następnych turniejach, jeśli chce utrzymać się na fotelu liderki w rankingu WTA.

Terminarz dla Igi Świątek na 2024 rok

Gdzie w takim razie powinniśmy zobaczyć ją w akcji? W 2024 roku odbędzie się wiele turniejów rangi 1000, w których nasza rodaczka potencjalnie może wziąć udział. Jeden z nich rozpocznie się już niebawem. Jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, najprawdopodobniej zobaczymy Igę Świątek na kortach na Bliskim Wschodzi, gdzie jeszcze w lutym odbędą się zawody w Dosze i Dubaju.

Poniżej przedstawiamy listę innych turniejów, w których reprezentantka Polski zapewne weźmie udział.

WTA Doha (Katar) – ranga 1000 – od 11 do 17 lutego

WTA Dubaj (ZEA) – ranga 1000 – od 18 do 24 lutego

Indian Wells (USA) – ranga 1000 – od 6 do 17 marca

WTA Miami (USA) – ranga 1000 – od 19 do 31 marca

WTA Madryt (Hiszpania) – ranga 1000 – od 23 kwietnia do 4 maja

WTA Rzym (Włochy) – ranga 1000 – od 7 do 18 maja

French Open (Francja) – ranga 2000 – od 25 maja do 9 czerwca

Wimbledon (Anglia) – ranga 2000 – od 1 do 14 lipca

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu (Francja) – od 27 lipca do 4 sierpnia

WTA Cincinnati (USA) – ranga 1000 – od 13 do 19 sierpnia

US Open (USA) – ranga 2000 – od 26 sierpnia do 8 września

WTA Pekin (Chiny) – ranga 1000 – od 25 września do 6 października

WTA Wuhan (Chiny) – ranga 1000 – od 7 do 13 października

WTA Finals (Miejsce nieznane) – od 3 do 10 listopada

