Brutalne słowa o grze Igi Świątek. Jej były trener nie ma litości

Iga Świątek wciąż jest pierwszą rakietą świata. Jednak tenisistka z Raszyna nie najlepiej rozpoczęła ten sezon, bo już w 3. rundzie przegrała z Lindą Noskovą. Dalej od niej zaszła Magdalena Fręch, która odpadła po walce o ćwierćfinał z Coco Gauff.

Trener Igi Świątek tłumaczy swoje słowa

Jakiś czas temu na łamach „Przeglądu Sportowego” jej pierwszy trener Artur Szostaczko stwierdził, że zawodniczka nie zrobiła w grze dużego postępu, lecz zauważył, że mentalnie poszła do przodu. Teraz w rozmowie ze sport.pl tłumaczy genezę swoich słów. – Powiedziałem to na podstawie jej monotonnej i jednostajnej gry, jaką widzimy od dwóch lat. Przez to jest jak książka dla dzieci, prosta do odczytania. Iga nie zrobiła postępu pod względem samej gry, a bardziej podobała mi się, gdy wygrywała pierwszy raz Roland Garros. Miała wtedy w sobie więcej polotu – oświadczył.

– Wciąż notuje świetne wyniki, ale technicznie ma nadal trochę rzeczy do poprawy. Jest wciąż młodą zawodniczką i dlatego namawiam do rozwoju jej gry w kierunku większego urozmaicenia typu slajs, wolej czy generalnie chodzenie do siatki – dodała.

Artur Szostaczko: Nie mówimy już o Idze jako najmłodszej zawodniczce

Szkoleniowiec zaapelował, by Iga Świątek brała przykład z m.in. Novaka Djokovicia, Rafaela Nadala i Rogera Federera. – Ich długoletnie kariery pokazują, jak bardzo rozwijali się w miarę upływu czasu, dodawali nowe elementy, Djoković zaczął częściej chodzić do siatki i to pokazuje młodszemu pokoleniu, że warto i trzeba cały się rozwijać – wytłumaczył.

– Tym bardziej że dochodzą nowe dziewczyny, co widzieliśmy niedawno w Australian Open. Nie rozmawiamy już o Idze jako najmłodszej w stawce, tylko jako już doświadczonej zawodniczce. Iga ma nadal wielki potencjał. Do tego porusza się najlepiej ze wszystkich tenisistek w tourze WTA. Na tym powinna bazować, czego też nie widziałem w Melbourne – zakończył.

