Świetne wieści dla Hurkacza. Jest blisko historycznego awansu

Początek sezonu jest udany dla Huberta Hurkacza. Jako pierwszy zawodnik w tym sezonie ATP osiągnął dziesięć zwycięstw, co jest bardzo dobrym prognostykiem przed dalszymi zmaganiami. Przez ATP 250 w Marsylii szedł jak burza. Niestety wrocławianin nie obronił tytułu sprzed roku, a w półfinale lepszy od niego był Ugo Humbert. Tenisiści mierzyli się ze sobą podczas tegorocznego Australian Open i wówczas lepszy był Polak

Ranking ATP: Hurkacz coraz bliżej siódmego miejsca

Po odpadnięciu w ćwierćfinale Australian Open Hubert Hurkacz zanotował awans na najwyższą w karierze pozycję, którą jest ósma lokata. Dotychczas nigdy żaden polski tenisista nie był tak wysoko w rankingu ATP. W najnowszym notowaniu wrocławianin utrzymał swoją pozycję z dorobkiem 3595 pkt.

Co ważne, zmniejszył stratę do siódmego Holgera Rune i ma już tylko 100 pkt straty do 20-letniego Duńczyka. Ponadto zwiększył przewagę nad dziewiątym Taylorem Fritzem do 445 „oczek”.

W czołówce nie doszło do przetasowań, a na czele tabeli wciąż pozostaje Novak Djoković, a za nim plasują się Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Jannik Sinner, Andriej Rublov i Alexander Zverev. Na dziesiątym miejscu plasuje się Stefanos Tsitsipas. Największy awans zanotował niedawny rywal Hurkacza – Humbert, który po zwycięstwie w Marsylii przesunął się na 18. miejsce.

Pozostali Polacy w rankingu ATP

Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to wracający po 13-miesięcznym zawieszeniu Kamil Majchrzak plasuje się na 801. pozycji. Najwyżej sklasyfikowany (nie licząc Hurkacza) jest Maks Kaśnikowski. Zanotował on awans z 271. na 267. miejsce. Nieco niżej plasuje się Daniel Michalski – 286. W piątej setce można znaleźć Kacpra Żuka (409.), Filipa Peliwo (447.) i Martyna Pawelskiego (471.). Dalej można znaleźć Olafa Pieczkowskiego (514.), Pawła Juszczaka (649.) i Marcela Zielińskiego (716.).

Teraz Hubert Hurkacz udał się do Holandii, gdzie weźmie udział w turnieju rangi ATP 500 w Rotterdamie. Polak jest rozstawiony z „czwórką”, a w zmaganiach wystąpią także Jannik Sinner, Andriej Rublow, a także Holger Rune i Ugo Humbert, na którego wrocławianin może trafić w ćwierćfinale.

Ranking ATP (12.02.2024):

1. Novak Djoković (Serbia) 9855 punktów

2. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9255 pkt

3. Daniił Miedwiediew (Rosja) 8765 pkt

4. Jannik Sinner (Włochy) 8070 pkt

5. Andriej Rublow (Rojas) 5050 pkt

6. Alexander Zverev (Niemcy) 5030 pkt

7. Holger Rune (Dania) 3695 pkt

8. Hubert Hurkacz (Polska) 3595 pkt

9. Taylor Fritz (USA) 3150 pkt

10. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 3025 pkt

267. Maks Kaśnikowski (Polska) 214 pkt

285. Daniel Michalski (Polska) 198 pkt

409. Kacper Żuk (Polska) 111 pkt

447. Filip Peliwo (Polska) 96 pkt

471. Martyn Pawelski (Polska) 89 pkt

514. Olaf Pieczkowski (Polska) 77 pkt

649. Paweł Juszczak (Polska) 49 pkt

716. Marcel Zieliński (Polska) 36 pkt

801. Kamil Majchrzak (Polska) 25 pkt

893. Szymon Kielan (Polska) 19 pkt

