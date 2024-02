Krótka przygoda Magdaleny Fręch z turniejem w Doha. Była liderka rankingu górą

Magdalena Fręch musiała walczyć o miejsce w turnieju WTA 1000 w Doha poprzez kwalifikację. Bez problemu pokonała Kamilę Rachimową i mogła szykować się do starcia pierwszej rundy. Trafiła w niej na byłą liderkę rankingu Wiktorię Azarenkę. Polka potrafiła wyrównać mecz i grać zacięcie z Białorusinką. Mimo to opuściła kort pokonana (3:6, 6:3, 3:6).

Krótka przygoda Magdaleny Fręch z WTA 1000 Doha

Początek spotkania mógł ułożyć się niezwykle pomyślnie dla reprezentantki Polski. Fręch miała dwa break pointy, lecz Białorusinka wyrównała rywalizację, a następnie zgarnęła gema. Później to Polka wybroniła się przed przełamaniem na korzyść Azarenki. Podobnych obron przed porażką było po obu stronach kortu wiele. To jednak 26-latka jako pierwsza została przełamana. Białorusinka dokonała tej sztuki w czwartym gemie, po tym jak piłka uderzona przez Fręch wylądowała poza granicą gry. Pierwsze przełamanie pociągnęło za sobą kolejne, co sprawiło, że Azarenka była o krok przed zapewnieniem sobie zwycięstwa w secie. Finalnie zrobiła to, triumfując 6:3.

Drugi set rozpoczął się korzystnie dla byłej liderki rankingu WTA. Od razu przełamała Fręch, ale ta nie pozostała dłużna. Po chwili „odwdzięczyła się” przeciwniczce tym samym. Azarenka nie dawała za wygraną, zabierając kolejnego gema przy serwisie łodzianki. Polka cały czas trzymała poziom. Również potrafiła po raz drugi przełamać Azarenkę, a po chwili wyjść na prowadzenie 4:3, dodając do starcia kolejnych emocji. Polka złapała świetną formę, wygrywając aż pięć gemów z rzędu. Ze stanu 1:3 doprowadziła do wygranej 6:3.

Ostatnia partia rozpoczęła się znacznie spokojniej niż poprzednia. Zarówno Azarenka, jak i Fręch rozpoczęły od wygranej przy własnym podaniu. W kolejnych kilkunastu minutach jedna nie ustępowała drugiej. Przy stanie 3:3 nikt nie mógł przewidzieć do kogo powędruje set, a zarazem cały mecz. Pierwsze przełamanie padło dopiero w ósmym gemie. Białorusinka wyszła na prowadzenie 5:3, mając swój serwis. Po kilkudziesięciu sekundach postawiła kropkę nad i, triumfując w całym meczu.

Wiktoria Azarenka zagra z Beatriz Haddad Maią

W spotkaniu drugiej rundy turnieju WTA 1000 Doha Wiktoria Azarenka zagra ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Beatriz Haddad Maią a Xianyu Wang.

