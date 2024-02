Ekspresowy pokaz siły Igi Świątek. Polka zdominowała rywalkę

Turniej WTA 1000 w Doha od kilku dni zapowiadał się emocjonująco. W drabince główniej zmagań znalazły się aż trzy Polki. Magda Linette i Iga Świątek z góry miały miejsce w pierwszej rundzie. Magdalena Fręch musiała je wywalczyć w kwalifikacjach. Łodzianka w poniedziałek pożegnała się już jednak z turniejem, przegrywając z Wiktorią Azarenką. Dalej gra za to Magda Linette oraz Iga Świątek. Liderka rankingu WTA pokonała Soranę Cirsteę 6:1, 6:1 i może myśleć o kolejnym spotkaniu.

Iga Świątek nie miała problemu z rumuńską rywalką

Pochodząca z Raszyna zawodniczka już w drugim gemie mogła przełamać Rumunkę co dało by jej sporą przewagę. Rywalka jednak potrafiła obronić dwa break pointy i postawić na swoim. Nie potrafiła jednak przeciwstawić się Polce w czwartym gemie. Świątek przy serwisie rywalki pozwoliła jej na zdobycie zaledwie punktu. Przełamała ją, powiększając prowadzenie. Jak pokazał czas, przełamanie było sygnałem, że Polka się rozpędza. Wygrywała gema za gemem, przełamując Rumunkę po raz kolejny. Ostatecznie wygrała 6:1, co mogło wyraźnie zdołować Cirsteę.

Zajmująca 22. miejsce w rankingu zawodniczka rozpoczęła drugą partię od wygrania gema. Na tym jednak skończyły się jej zdobycze, gdyż znów do głosu doszła raszynianka. Świątek potrafiła zagrać piłkę idealnie w linię tak, że ręce kibiców składały się do oklasku. Niezależnie od tego, kto serwował, Polka traciła w gemach po jednym, dwóch punktach. Rumunka sobie nie pomagała, lecz przy tak grającej Polce mało która zawodniczka na świecie miałaby coś do powiedzenia. Świątek znów wygrała 6:1 i w szybkim tempie awansowała do kolejnego etapu turnieju w Doha.

Iga Świątek czeka na rywalkę w kolejnej rundzie turnieju w Doha

W kolejnej rundzie turnieju WTA 1000 Doha broniąca tytułu sprzed roku Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy Eriką Andriejewą a Jekateriną Aleksandrową.

